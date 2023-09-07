Минобороны РФ доложило о ситуации в Работино

Минобороны РФ: российские войска отбили 14 атак ВСУ в районе Работино

07 сентября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ в районе Работино, заявили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За последние 24 часа российские войска успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения атак было уничтожено до 110 украинских военных.

За последние 24 часа российские войска успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения атак было уничтожено до 110 украинских военных.