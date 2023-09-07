Минобороны РФ доложило о ситуации в Работино

ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ в районе Работино, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние 24 часа российские войска успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения атак было уничтожено до 110 украинских военных.
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