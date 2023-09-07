Минобороны РФ доложило о ситуации в Работино

Минобороны РФ: российские войска отбили 14 атак ВСУ в районе Работино
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ВС РФ уничтожили до 110 военных ВСУ в районе Работино, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За последние 24 часа российские войска успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения атак было уничтожено до 110 украинских военных.

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За последние 24 часа российские войска успешно отразили 14 атак со стороны ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области, уничтожив до 110 украинских военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Российские войска за сутки отразили 14 атак ВСУ в районах Вербового и Работино», — передает сообщение Минобороны. Там добавили, что в ходе отражения атак было уничтожено до 110 украинских военных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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