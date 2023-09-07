На набережной городского пруда недалеко от Ельцин Центра екатеринбуржцы заметили толпы девушек в необычных нарядах и людей с камерами. В городе начались съемки передачи «Рогов в городе» от телеканала СТС. Видео с URA.RU поделился читатель.
Судя по записи, на месте работают не только модели и операторы, но и популярный в России стилист Александр Рогов. Девушек о чем-то спрашивают на камеру, а телеведущий раздает указания.
О своем визите в Екатеринбург Рогов сообщал пару дней назад в соцсетях. Звезда рассказала, что остановилась в отеле Four Elements Hotel. До этого стилист побывал в Челябинске, где покатался на верблюде.
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