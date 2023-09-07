Возле Ельцин Центра заметили съемки шоу с популярным ведущим. Видео

В Екатеринбурге проходят съемки «Рогов в городе»

07 сентября 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

В программе Рогов должен преобразит героинь за сутки Фото: Александр Мамаев © URA.RU На набережной городского пруда недалеко от Ельцин Центра екатеринбуржцы заметили толпы девушек в необычных нарядах и людей с камерами. В городе начались съемки передачи «Рогов в городе» от телеканала СТС. Видео с URA.RU поделился читатель. Судя по записи, на месте работают не только модели и операторы, но и популярный в России стилист Александр Рогов. Девушек о чем-то спрашивают на камеру, а телеведущий раздает указания. О своем визите в Екатеринбург Рогов сообщал пару дней назад в соцсетях. Звезда рассказала, что остановилась в отеле Four Elements Hotel. До этого стилист побывал в Челябинске, где покатался на верблюде.

На набережной городского пруда недалеко от Ельцин Центра екатеринбуржцы заметили толпы девушек в необычных нарядах и людей с камерами. В городе начались съемки передачи «Рогов в городе» от телеканала СТС. Видео с URA.RU поделился читатель. Судя по записи, на месте работают не только модели и операторы, но и популярный в России стилист Александр Рогов. Девушек о чем-то спрашивают на камеру, а телеведущий раздает указания. О своем визите в Екатеринбург Рогов сообщал пару дней назад в соцсетях. Звезда рассказала, что остановилась в отеле Four Elements Hotel. До этого стилист побывал в Челябинске, где покатался на верблюде.