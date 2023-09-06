Власти Перми озвучили планы по созданию проблем для автомобилистов

Власти Перми предупреждают о новом расширении зоны платной парковки. Границы изменят 2 октября, а затем в ноябре. На этом чиновники не остановятся — зона расширится и в начале 2024 года.
«В Перми со 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки. Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года», — говорится на сайте мэрии Перми. Свои действия власти объясняют «высоким уровнем занятости и дефицитом парковочных мест». Последний раз новые участки становились платными для автомобилистов 14 августа.
С октября по 20 рублей в час будут брать за парковку в следующих местах:
— улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;
— улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
— улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
— улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;
— улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.
С 1 ноября в 30 рублей в час придется отдать за парковочные места в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59. А с 1 января следующие участки попадут в двадцатирублевую зону:
— улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева;
— Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева;
— улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;
— улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;
— улица Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.
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