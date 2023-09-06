Власти Перми озвучили планы по созданию проблем для автомобилистов

Зона платной парковки в Перми расширится в этом году дважды

07 сентября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Власти вытесняют машины из центра Перми с помощью платных парковок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Власти Перми предупреждают о новом расширении зоны платной парковки. Границы изменят 2 октября, а затем в ноябре. На этом чиновники не остановятся — зона расширится и в начале 2024 года. «В Перми со 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки. Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года», — говорится на сайте мэрии Перми. Свои действия власти объясняют «высоким уровнем занятости и дефицитом парковочных мест». Последний раз новые участки становились платными для автомобилистов 14 августа. С октября по 20 рублей в час будут брать за парковку в следующих местах: — улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской; — улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова. С 1 ноября в 30 рублей в час придется отдать за парковочные места в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59. А с 1 января следующие участки попадут в двадцатирублевую зону: — улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева; — Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева; — улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова; — улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана; — улица Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Перми предупреждают о новом расширении зоны платной парковки. Границы изменят 2 октября, а затем в ноябре. На этом чиновники не остановятся — зона расширится и в начале 2024 года. «В Перми со 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки. Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года», — говорится на сайте мэрии Перми. Свои действия власти объясняют «высоким уровнем занятости и дефицитом парковочных мест». Последний раз новые участки становились платными для автомобилистов 14 августа. С октября по 20 рублей в час будут брать за парковку в следующих местах: — улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской; — улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова. С 1 ноября в 30 рублей в час придется отдать за парковочные места в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59. А с 1 января следующие участки попадут в двадцатирублевую зону: — улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева; — Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева; — улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова; — улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана; — улица Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.