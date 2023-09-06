06 сентября 2023

Власти Перми озвучили планы по созданию проблем для автомобилистов

Зона платной парковки в Перми расширится в этом году дважды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паркоматы в зоне платной парковки. Пермь, паркомат, платная парковка, парковочная зона
Власти вытесняют машины из центра Перми с помощью платных парковок Фото:

Власти Перми предупреждают о новом расширении зоны платной парковки. Границы изменят 2 октября, а затем в ноябре. На этом чиновники не остановятся — зона расширится и в начале 2024 года.

«В Перми со 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки. Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года», — говорится на сайте мэрии Перми. Свои действия власти объясняют «высоким уровнем занятости и дефицитом парковочных мест». Последний раз новые участки становились платными для автомобилистов 14 августа.

С октября по 20 рублей в час будут брать за парковку в следующих местах:

— улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской;

— улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;

— улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова;

— улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова;

— улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова.

С 1 ноября в 30 рублей в час придется отдать за парковочные места в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59. А с 1 января следующие участки попадут в двадцатирублевую зону:

— улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева;

— Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева;

— улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова;

— улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана;

— улица Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми предупреждают о новом расширении зоны платной парковки. Границы изменят 2 октября, а затем в ноябре. На этом чиновники не остановятся — зона расширится и в начале 2024 года. «В Перми со 2 октября планируется поэтапное расширение зоны платной парковки. Следующие этапы расширения на участках дорог в Ленинском и Свердловском районах запланированы на ноябрь 2023 и начало 2024 года», — говорится на сайте мэрии Перми. Свои действия власти объясняют «высоким уровнем занятости и дефицитом парковочных мест». Последний раз новые участки становились платными для автомобилистов 14 августа. С октября по 20 рублей в час будут брать за парковку в следующих местах: — улица Плеханова от улицы Луначарского до улицы Петропавловской; — улица Петропавловская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Ленина от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Екатерининская от улицы Плеханова до улицы Крисанова; — улица Луначарского от улицы Плеханова до улицы Крисанова. С 1 ноября в 30 рублей в час придется отдать за парковочные места в проезде от улицы Советской до улицы Петропавловской, 59. А с 1 января следующие участки попадут в двадцатирублевую зону: — улица Героев Хасана от улицы Белинского до улицы Соловьева; — Комсомольский проспект от улицы Белинского до улицы Соловьева; — улица Куйбышева от улицы Белинского до улицы Юрия Смирнова; — улица Юрия Смирнова от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана; — улица Соловьева от улицы Куйбышева до улицы Героев Хасана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...