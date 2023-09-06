Из-за транспортной реформы сотрудники оборонного завода Кургана теряют премии

07 сентября 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

Заводчане жалуются, что из-за задержек автобусов им приходится опаздывать на работу и терять премии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премией. Об этом сообщают источники из числа работников предприятия. По их словам, опоздания происходят из-за того, что автобусы регулярно нарушают графики движения. «Из-за задержки автобусов многим рабочим постоянно приходится опаздывать на работу. Перевозчики нарушают графики, потом из-за опозданий некоторым заводчанам снижают размеры премий. Власти обещали решить вопрос с транспортом, но до сих пор добраться на работу очень сложно», — рассказал один из заводчан. Другой источник отметил, что многим сотрудникам, реально опаздывающим на работу из-за задержки автобусов, зачастую идут навстречу и стараются не лишать поощрений. Ранее URA.RU писало, что сотрудники одного из заводов жаловались, что из-за транспортной реформы не могут вовремя уехать домой с работы. При этом чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов.

На одном из оборонных заводов Кургана из-за транспортной реформы сотрудники опаздывают на работу и потом теряют часть премией. Об этом сообщают источники из числа работников предприятия. По их словам, опоздания происходят из-за того, что автобусы регулярно нарушают графики движения. «Из-за задержки автобусов многим рабочим постоянно приходится опаздывать на работу. Перевозчики нарушают графики, потом из-за опозданий некоторым заводчанам снижают размеры премий. Власти обещали решить вопрос с транспортом, но до сих пор добраться на работу очень сложно», — рассказал один из заводчан. Другой источник отметил, что многим сотрудникам, реально опаздывающим на работу из-за задержки автобусов, зачастую идут навстречу и стараются не лишать поощрений. Ранее URA.RU писало, что сотрудники одного из заводов жаловались, что из-за транспортной реформы не могут вовремя уехать домой с работы. При этом чиновники периодически заявляли, что перевозчики пересматривают графики маршрутов для удобства сотрудников заводов.