Путин подсказал, что делать с осужденными после освобождения из тюрем

07 сентября 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, как надо грамотно социализировать заключенных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. В том числе речь идет о будущем трудоустройстве заключенных. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым 7 сентября. «Трудоустройство после освобождения — самый большой показатель по сравнению с другими регионами», — заметил Путин. Он дал понять, что опыт Мордовии может пригодиться и другим субъектам. Как пояснил на встрече глава региона Здунов, работа с заключенными в исправительных учреждениях (в Мордовии их концентрация больше, чем в других субъектах страны) начинается почти за год до освобождения. «Минимум за девять месяцев работодатель изучает специалистов, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работу. Человек выходит, у него уже нет стресса, спокойно продолжает жизнь. Это очень важно для женщин — швейное производство, строительная работа. Мы считаем, что получается: трудоустройство выросло с трех до 42 процентов», — рассказал губернатор. Этим опытом, по словам Здунова, региональные власти совместно с ФСИН пытаются распространить. И это важная часть социализации бывших заключенных, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Социализация бывших заключенных — это большая проблема, так как после освобождения многие просто не могут трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни, и кто-то в результате снова попадает за решетку. Поэтому президент Путин поддержал этот проект, который реализуют в Мордовии», — пояснил политолог. Статья по теме Путин представил новый стиль работы губернаторов Вместе с тем, по мнению Дмитрия Журавлева, такой опыт может быть применим не всегда. Сложнее всего трудоустроить тех, кто отбывал наказание в колониях строгого режима и за преступления средней тяжести и особо тяжкие преступления. Но для остальных опыт Мордовии вполне применим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Готовить заключенных к возвращению к жизни на свободе необходимо еще в местах лишения свободы. В том числе речь идет о будущем трудоустройстве заключенных. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым 7 сентября. «Трудоустройство после освобождения — самый большой показатель по сравнению с другими регионами», — заметил Путин. Он дал понять, что опыт Мордовии может пригодиться и другим субъектам. Как пояснил на встрече глава региона Здунов, работа с заключенными в исправительных учреждениях (в Мордовии их концентрация больше, чем в других субъектах страны) начинается почти за год до освобождения. «Минимум за девять месяцев работодатель изучает специалистов, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работу. Человек выходит, у него уже нет стресса, спокойно продолжает жизнь. Это очень важно для женщин — швейное производство, строительная работа. Мы считаем, что получается: трудоустройство выросло с трех до 42 процентов», — рассказал губернатор. Этим опытом, по словам Здунова, региональные власти совместно с ФСИН пытаются распространить. И это важная часть социализации бывших заключенных, пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Социализация бывших заключенных — это большая проблема, так как после освобождения многие просто не могут трудоустроиться, вернуться к нормальной жизни, и кто-то в результате снова попадает за решетку. Поэтому президент Путин поддержал этот проект, который реализуют в Мордовии», — пояснил политолог. Вместе с тем, по мнению Дмитрия Журавлева, такой опыт может быть применим не всегда. Сложнее всего трудоустроить тех, кто отбывал наказание в колониях строгого режима и за преступления средней тяжести и особо тяжкие преступления. Но для остальных опыт Мордовии вполне применим.