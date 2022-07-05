Путин представил новый стиль работы губернаторов

Президент РФ показал, как нужно действовать в изменившихся условиях

05 июля 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин изменил стиль работы губернаторов Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Губернаторам российских регионов предстоит изменить стиль своей работы, научиться ставить сверхзадачи и решать их. В условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения другого не дано, комментируют политологи URA.RU встречу президента РФ Владимира Путина с главой Мордовии Артемом Здуновым 5 июля. При этом Путин требует не лозунгов относительно того, сколько зарубежных товаров нужно заменить своими, а конкретных решений, поясняют эксперты. Встречу с главой одного из самых закредитованных регионов страны президент начал с беглого анализа экономической ситуации в Мордовии. «В целом ситуация удовлетворительная, стабильная: ВВП растет, промышленное производство, сельхозпроизводство растет, стройка. Правда, несколько снизился объем инвестиций в основной капитал», — заметил Путин. Главе Мордовии Артему Здунову достался в управление один из самых депрессивных регионов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Здунов подтвердил это. Но уже принята программа развития республики, и ситуация выправляется. «Программа направлена на увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры, повышение зарплаты. В этом году по 25 крупным проектам заложили 84 миллиарда инвестиций. Тренд нужно менять: мы понимаем, что наши инвестиции сегодня — это наш ВРП завтра», — заявил Здунов. Одно из ключевых направлений развития Мордовии, по словам Артема Здунова, становится импортозамещение в промышленности, в сельском хозяйстве. Отдельные проекты реализуются на предприятиях «Ростсельмаш», «КамАЗ», РЖД. «Стараемся, чтобы то, что мы используем, — допустим, в сельском хозяйстве это комплектующие для сельхозтехники, — производить у себя. Такие мощности есть — и по датчикам, и по измерительным приборам», — сообщил Здунов. Саранское предприятие единственное в ЕАЭС производит оптоволоконные кабели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На саранском предприятии АФК «Система» будут производиться печатные платы для телекоммуникационных систем. Инвестиции привлекаются на площадку крупнейшего завода «Светотехника» и единственное в ЕАЭС предприятие по производству оптоволоконных нитей, которые используются в кабельной промышленности и для широкополосного интернета, отметил глава региона. В небогатой Мордовии одно из перспективных направлений — сельское хозяйство, и в этой сфере отмечается рост, сказал Здунов. Это касается производства сахара, яиц, мяса, молочной продукции. «Корма сами полностью выращиваем, полностью занимаемся животноводством, растениеводством и птицеводством и сами потом перерабатываем. Появилось новое направление — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным. Первая наша продукция уже поступила в торговые сети», — сообщил Здунов. Власти Мордовии намерены занять частично освободившуюся нишу кормов для животных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Путин заинтересовался темой. «Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — подчеркнул президент и поддержал идею главы региона о том, чтобы «завоевать огромный объем рынка, потому что это — большие деньги». Отчасти новые проекты, отчасти — федеральная поддержка позволили Мордовии сократить кредиторскую задолженность перед бюджетом и перед бизнесом. По словам главы республики, вырос и объем дорожного фонда. Президент Росси требует от губернаторов амбициозных целей — это стимулирует глав регионов, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Встреча президента с главой не самого богатого региона России показывает, что в стране есть свободные ниши, которые можно занять. В этом смысле практика, например, производства корма для животных, показательна, и к такому решению можно присмотреться губернаторам тех регионов, где есть трудности с экономикой и с налогооблагаемой базой, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Главное, по словам эксперта, Путин показал, что нужен деловой подход. «Нужен предметный разговор о том, что мы можем делать в новых условиях. Никаких лозунгов „заместить 100%“, „нарастить 200%“. Не должно быть кампанейщины. Должны быть конкретные предложения: что мы имеем и как это развивать — вот это деловой подход», — пояснил политолог. Для президента подобные истории важны, поскольку они показывают, как небогатые регионы «могут подниматься», считает глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Если сделать из Мордовии некий пример того, как можно развиваться в условиях санкций, с федеральной точки зрения это интересно. На примере таких встреч Путин посылает сигнал всем, кто имеет отношение к региональной политике о том, что он одобряет такие подходы, и, если губернаторы приходят к нему с хорошими идеями, их нужно поддерживать. Статья по теме Путин запустил эксперимент над самыми бедными регионами Это популяризация алгоритма коммуникации с достаточно сложными с точки зрения экономики регионами. Так, губернатор дошел со своими идеями до президента — президент их одобрил», — объяснил Маркелов. При этом президенту важно, чтобы губернаторы не боялись ставить перед собой амбициозные цели, считает политолог Максим Жаров. «Если губернатор ставит перед собой и перед регионом труднодостижимую цель, это нормальное явление по нынешним временам. Максимизация целей и задач является средством стимулирования губернаторов, повышением эффективности их работы», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Губернаторам российских регионов предстоит изменить стиль своей работы, научиться ставить сверхзадачи и решать их. В условиях санкционного давления и необходимости импортозамещения другого не дано, комментируют политологи URA.RU встречу президента РФ Владимира Путина с главой Мордовии Артемом Здуновым 5 июля. При этом Путин требует не лозунгов относительно того, сколько зарубежных товаров нужно заменить своими, а конкретных решений, поясняют эксперты. Встречу с главой одного из самых закредитованных регионов страны президент начал с беглого анализа экономической ситуации в Мордовии. «В целом ситуация удовлетворительная, стабильная: ВВП растет, промышленное производство, сельхозпроизводство растет, стройка. Правда, несколько снизился объем инвестиций в основной капитал», — заметил Путин. Здунов подтвердил это. Но уже принята программа развития республики, и ситуация выправляется. «Программа направлена на увеличение инвестиций, развитие инфраструктуры, повышение зарплаты. В этом году по 25 крупным проектам заложили 84 миллиарда инвестиций. Тренд нужно менять: мы понимаем, что наши инвестиции сегодня — это наш ВРП завтра», — заявил Здунов. Одно из ключевых направлений развития Мордовии, по словам Артема Здунова, становится импортозамещение в промышленности, в сельском хозяйстве. Отдельные проекты реализуются на предприятиях «Ростсельмаш», «КамАЗ», РЖД. «Стараемся, чтобы то, что мы используем, — допустим, в сельском хозяйстве это комплектующие для сельхозтехники, — производить у себя. Такие мощности есть — и по датчикам, и по измерительным приборам», — сообщил Здунов. На саранском предприятии АФК «Система» будут производиться печатные платы для телекоммуникационных систем. Инвестиции привлекаются на площадку крупнейшего завода «Светотехника» и единственное в ЕАЭС предприятие по производству оптоволоконных нитей, которые используются в кабельной промышленности и для широкополосного интернета, отметил глава региона. В небогатой Мордовии одно из перспективных направлений — сельское хозяйство, и в этой сфере отмечается рост, сказал Здунов. Это касается производства сахара, яиц, мяса, молочной продукции. «Корма сами полностью выращиваем, полностью занимаемся животноводством, растениеводством и птицеводством и сами потом перерабатываем. Появилось новое направление — производство кормов для домашних животных. Рынок практически был импортным. Первая наша продукция уже поступила в торговые сети», — сообщил Здунов. Путин заинтересовался темой. «Импорт корма для животных, да? Глупость, казалось бы, для России», — подчеркнул президент и поддержал идею главы региона о том, чтобы «завоевать огромный объем рынка, потому что это — большие деньги». Отчасти новые проекты, отчасти — федеральная поддержка позволили Мордовии сократить кредиторскую задолженность перед бюджетом и перед бизнесом. По словам главы республики, вырос и объем дорожного фонда. Встреча президента с главой не самого богатого региона России показывает, что в стране есть свободные ниши, которые можно занять. В этом смысле практика, например, производства корма для животных, показательна, и к такому решению можно присмотреться губернаторам тех регионов, где есть трудности с экономикой и с налогооблагаемой базой, полагает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Главное, по словам эксперта, Путин показал, что нужен деловой подход. «Нужен предметный разговор о том, что мы можем делать в новых условиях. Никаких лозунгов „заместить 100%“, „нарастить 200%“. Не должно быть кампанейщины. Должны быть конкретные предложения: что мы имеем и как это развивать — вот это деловой подход», — пояснил политолог. Для президента подобные истории важны, поскольку они показывают, как небогатые регионы «могут подниматься», считает глава компании «Маркком» Сергей Маркелов. «Если сделать из Мордовии некий пример того, как можно развиваться в условиях санкций, с федеральной точки зрения это интересно. На примере таких встреч Путин посылает сигнал всем, кто имеет отношение к региональной политике о том, что он одобряет такие подходы, и, если губернаторы приходят к нему с хорошими идеями, их нужно поддерживать. Это популяризация алгоритма коммуникации с достаточно сложными с точки зрения экономики регионами. Так, губернатор дошел со своими идеями до президента — президент их одобрил», — объяснил Маркелов. При этом президенту важно, чтобы губернаторы не боялись ставить перед собой амбициозные цели, считает политолог Максим Жаров. «Если губернатор ставит перед собой и перед регионом труднодостижимую цель, это нормальное явление по нынешним временам. Максимизация целей и задач является средством стимулирования губернаторов, повышением эффективности их работы», — резюмировал эксперт.