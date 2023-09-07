Музыкант из Петербурга уехал спасателем-добровольцем на СВО

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, гранатометчики, сбойка
Павел Антропянский отправился на передовую в качестве добровольца Фото:
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Фронтмен и основатель рок-группы «Полини» из Санкт-Петербурга Павел Антропянский стал добровольцем на СВО, где помогает раненым бойцам и записывает песни. Ранее музыкант работал на скорой помощи водителем, а сейчас он вывозит раненых на санитарном бронеавтомобиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец.

«У меня с 2005 года группа „Полини“. Группа относительно известная — выступали и гастролировали. А так работал на скорой помощи водителем — и сейчас работаю на той же скорой помощи, только она отличается бронированием и масштабами», — заявил Антропянский. Павел находится в Донбассе в течение 2,5 месяцев, где вывез десятки раненых и написал песню о своей службе.

Музыкант имеет глубокие связи с Донбассом, так как здесь проживали его родственники. В 2014 году он принимал участие в боях в составе ополчения. Позднее, вместе с доктором Лизой Глинкой, он помогал организовывать выезд онкобольных детей на лечение в Россию. Однажды ему было предложено отвезти на машине девочку, но к сожалению, она умерла. В ее память они выпустили песню «Безымянный ангел».

Музыкант Павел Антропянский пишет песни о своей службе в медсанбате
Музыкант Павел Антропянский пишет песни о своей службе в медсанбате
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Фронтмен и основатель рок-группы «Полини» из Санкт-Петербурга Павел Антропянский стал добровольцем на СВО, где помогает раненым бойцам и записывает песни. Ранее музыкант работал на скорой помощи водителем, а сейчас он вывозит раненых на санитарном бронеавтомобиле. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам доброволец. «У меня с 2005 года группа „Полини“. Группа относительно известная — выступали и гастролировали. А так работал на скорой помощи водителем — и сейчас работаю на той же скорой помощи, только она отличается бронированием и масштабами», — заявил Антропянский. Павел находится в Донбассе в течение 2,5 месяцев, где вывез десятки раненых и написал песню о своей службе. Музыкант имеет глубокие связи с Донбассом, так как здесь проживали его родственники. В 2014 году он принимал участие в боях в составе ополчения. Позднее, вместе с доктором Лизой Глинкой, он помогал организовывать выезд онкобольных детей на лечение в Россию. Однажды ему было предложено отвезти на машине девочку, но к сожалению, она умерла. В ее память они выпустили песню «Безымянный ангел».
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