07 сентября 2023

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» из Кургана заключают новые контракты с Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане экс-«вагнеровцы» идут служить по контракту с Минобороны Фото:

Курганцы, ранее принимавшие участие в боевых действия в составе ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. Об этом URA.RU рассказали на курганском пункте по отбору на военную службу по контракту.

«Те курганцы, которые вернулись из зоны СВО в составе ЧВК „Вагнер“, отдохнули и приходят к нам, чтобы заключить новые контракты», — сообщил начальник пункта Владимир Копьев. Договоры с Минобороны подписали уже более десяти бывших «вагнеровцев».

Помимо людей, имеющих опыт боевых действий, на пункте ждут и других курганцев в возрасте до 65 лет. Как напомнили сотрудники, подписавшие военный контракт могут получить материальную поддержку от правительства региона.

Ранее URA.RU сообщало, что на военную службу по контракту берут мужчин в возрасте до 60 лет. Индивидуально рассмотрят заявления и более старших жителей области.

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Курганцы, ранее принимавшие участие в боевых действия в составе ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. Об этом URA.RU рассказали на курганском пункте по отбору на военную службу по контракту. «Те курганцы, которые вернулись из зоны СВО в составе ЧВК „Вагнер“, отдохнули и приходят к нам, чтобы заключить новые контракты», — сообщил начальник пункта Владимир Копьев. Договоры с Минобороны подписали уже более десяти бывших «вагнеровцев». Помимо людей, имеющих опыт боевых действий, на пункте ждут и других курганцев в возрасте до 65 лет. Как напомнили сотрудники, подписавшие военный контракт могут получить материальную поддержку от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что на военную службу по контракту берут мужчин в возрасте до 60 лет. Индивидуально рассмотрят заявления и более старших жителей области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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