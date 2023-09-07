Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» из Кургана заключают новые контракты с Минобороны

08 сентября 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане экс-«вагнеровцы» идут служить по контракту с Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы, ранее принимавшие участие в боевых действия в составе ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. Об этом URA.RU рассказали на курганском пункте по отбору на военную службу по контракту. «Те курганцы, которые вернулись из зоны СВО в составе ЧВК „Вагнер“, отдохнули и приходят к нам, чтобы заключить новые контракты», — сообщил начальник пункта Владимир Копьев. Договоры с Минобороны подписали уже более десяти бывших «вагнеровцев». Помимо людей, имеющих опыт боевых действий, на пункте ждут и других курганцев в возрасте до 65 лет. Как напомнили сотрудники, подписавшие военный контракт могут получить материальную поддержку от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что на военную службу по контракту берут мужчин в возрасте до 60 лет. Индивидуально рассмотрят заявления и более старших жителей области.

Курганцы, ранее принимавшие участие в боевых действия в составе ЧВК «Вагнер», заключают новые контракты с Минобороны. Об этом URA.RU рассказали на курганском пункте по отбору на военную службу по контракту. «Те курганцы, которые вернулись из зоны СВО в составе ЧВК „Вагнер“, отдохнули и приходят к нам, чтобы заключить новые контракты», — сообщил начальник пункта Владимир Копьев. Договоры с Минобороны подписали уже более десяти бывших «вагнеровцев». Помимо людей, имеющих опыт боевых действий, на пункте ждут и других курганцев в возрасте до 65 лет. Как напомнили сотрудники, подписавшие военный контракт могут получить материальную поддержку от правительства региона. Ранее URA.RU сообщало, что на военную службу по контракту берут мужчин в возрасте до 60 лет. Индивидуально рассмотрят заявления и более старших жителей области.