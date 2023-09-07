На «Курганмашзаводе» в 30 раз увеличили выпуск защиты для БМП

08 сентября 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

На КМЗ увеличили выпуск бронеэкранов и решеток для защиты БМП-3 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» На оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») в 30 раз увеличился выпуск комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в рамках гособоронзаказа. Бронированные экраны и решетки идут как в комплектации БМП-3, так и отдельными партиями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. «В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в 2022 году. Кроме комплектации серийных машин, защита поставляется в рамках гособоронзаказа как отдельное изделие», — сообщили в Ростехе. Отгрузка готовой продукции спецназначения идет ежемесячно. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в армию партию новых и отремонтированных БМП-3. Также сообщалось, что КМЗ за время СВО в три раза увеличил выпуск боевых машин пехоты

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») в 30 раз увеличился выпуск комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в рамках гособоронзаказа. Бронированные экраны и решетки идут как в комплектации БМП-3, так и отдельными партиями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. «В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в 2022 году. Кроме комплектации серийных машин, защита поставляется в рамках гособоронзаказа как отдельное изделие», — сообщили в Ростехе. Отгрузка готовой продукции спецназначения идет ежемесячно. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в армию партию новых и отремонтированных БМП-3. Также сообщалось, что КМЗ за время СВО в три раза увеличил выпуск боевых машин пехоты