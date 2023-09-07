07 сентября 2023

На «Курганмашзаводе» в 30 раз увеличили выпуск защиты для БМП

© Служба новостей «URA.RU»
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ВПК. ОПК. Гособоронзаказ. stock, бтр, бмп, бмд, завод, конвейер, stock
На КМЗ увеличили выпуск бронеэкранов и решеток для защиты БМП-3 Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») в 30 раз увеличился выпуск комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в рамках гособоронзаказа. Бронированные экраны и решетки идут как в комплектации БМП-3, так и отдельными партиями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех.

«В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в 2022 году. Кроме комплектации серийных машин, защита поставляется в рамках гособоронзаказа как отдельное изделие», — сообщили в Ростехе. Отгрузка готовой продукции спецназначения идет ежемесячно.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в армию партию новых и отремонтированных БМП-3. Также сообщалось, что КМЗ за время СВО в три раза увеличил выпуск боевых машин пехоты

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы») в 30 раз увеличился выпуск комплектов дополнительной защиты (КДЗ) в рамках гособоронзаказа. Бронированные экраны и решетки идут как в комплектации БМП-3, так и отдельными партиями. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации Ростех. «В комплектацию каждой единицы БМП-3 в обязательном порядке входят комплекты дополнительной защиты (КДЗ) — это решетки и бронеэкраны. Сегодня их производится в 30 раз больше, чем в 2022 году. Кроме комплектации серийных машин, защита поставляется в рамках гособоронзаказа как отдельное изделие», — сообщили в Ростехе. Отгрузка готовой продукции спецназначения идет ежемесячно. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» отправил в армию партию новых и отремонтированных БМП-3. Также сообщалось, что КМЗ за время СВО в три раза увеличил выпуск боевых машин пехоты
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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