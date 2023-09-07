Жена Суровикина планирует подать в суд из-за фейков

07 сентября 2023 в 19:18 Размер текста - 17 +

Информация о нахождении жены генерала Суровикина в розыске является фейком, отметил Анджей Сапегин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга генерала армии Сергея Суровикина Анна думает над тем, чтобы подать иск о защите чести и достоинства, заявил URA.RU ее юрист Анджей Сапегин. Решение об этом она примет после того, как получит разъяснение от правоохранительных органов по поводу фейковой информации о ее розыске. Ранее telegram-канал INFOPRESSA сообщил, что она якобы с 2016 года находится в международном розыске. Судя по карточке, причиной служит возбуждение против нее дела по статье 459 УК РФ («Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории РФ»). «Я там особых проблем не вижу, доверительнице сказал, что можно на это вообще не обращать внимания. Но поскольку она настояла, мы соответствующие запросы подготовили и направили в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто, зачем и почему пытался такого рода информацию получить. С точки зрения объективности это, разумеется, полнейший абсурд. Я думаю, что это просто недоброжелатели хотят скомпрометировать, причем без фактуры. Я предложил клиенту обратиться с иском о защите чести и достоинства. Думаю, решение о подачи иска она примет после того, как будут получены ответы из правоохранительных органов», — рассказал Анджей Сапегин. Юрист добавил, что опубликованные данные имеют ряд ошибок, говорящих о том, что был сделан информационный вброс. «Сроки, которые не объективны, и сама статья. Ссылка идет на статью 459 уголовно-процессуального кодекса. Якобы дело расследовалось и возбуждено за пределами РФ. Это полнейшая нелепость. Эта статья регламентирует взаимодействие иностранных правоохранительных органов с Генеральной прокуратурой РФ. Но есть с каждой страной либо соглашение, либо отдельная общая норма международного права, как эти запросы формируются, как на них должны реагировать, и точно в розыскное дело эту статью нельзя ставить. В нашем уголовно-процессуальном кодексе для принятия решения о возбуждении уголовного дела в России стоит трое суток и десять суток для особо сложных случаев. Там стоит 2016 год. С 2016 года уже семь лет прошло, поэтому это, разумеется, абсолютное вранье», — подчеркнул Сапегин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Супруга генерала армии Сергея Суровикина Анна думает над тем, чтобы подать иск о защите чести и достоинства, заявил URA.RU ее юрист Анджей Сапегин. Решение об этом она примет после того, как получит разъяснение от правоохранительных органов по поводу фейковой информации о ее розыске. Ранее telegram-канал INFOPRESSA сообщил, что она якобы с 2016 года находится в международном розыске. Судя по карточке, причиной служит возбуждение против нее дела по статье 459 УК РФ («Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории РФ»). «Я там особых проблем не вижу, доверительнице сказал, что можно на это вообще не обращать внимания. Но поскольку она настояла, мы соответствующие запросы подготовили и направили в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто, зачем и почему пытался такого рода информацию получить. С точки зрения объективности это, разумеется, полнейший абсурд. Я думаю, что это просто недоброжелатели хотят скомпрометировать, причем без фактуры. Я предложил клиенту обратиться с иском о защите чести и достоинства. Думаю, решение о подачи иска она примет после того, как будут получены ответы из правоохранительных органов», — рассказал Анджей Сапегин. Юрист добавил, что опубликованные данные имеют ряд ошибок, говорящих о том, что был сделан информационный вброс. «Сроки, которые не объективны, и сама статья. Ссылка идет на статью 459 уголовно-процессуального кодекса. Якобы дело расследовалось и возбуждено за пределами РФ. Это полнейшая нелепость. Эта статья регламентирует взаимодействие иностранных правоохранительных органов с Генеральной прокуратурой РФ. Но есть с каждой страной либо соглашение, либо отдельная общая норма международного права, как эти запросы формируются, как на них должны реагировать, и точно в розыскное дело эту статью нельзя ставить. В нашем уголовно-процессуальном кодексе для принятия решения о возбуждении уголовного дела в России стоит трое суток и десять суток для особо сложных случаев. Там стоит 2016 год. С 2016 года уже семь лет прошло, поэтому это, разумеется, абсолютное вранье», — подчеркнул Сапегин.