В торговых центрах ХМАО появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы «Сотрудничество» Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине и получить за это мерч с цитатой губернаторов Александра Моора и Натальи Комаровой, сообщают журналисты URA.RU из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.
«В торговых центрах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы „Сотрудничества“ Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине на знание региона и получить за это мерч с цитатой губернаторов Моора и Комаровой: кружку, попсокет, ручку или календарик», — сообщили корреспонденты.
Анонимный собеседник агентства в политбомонде региона уточнил, что, по его данным, идея, разработанная штабом Моора, позволяет привлечь югорчан к выборам главы «тюменской матрешки». «Есть мнение, что для действующего главы Тюменской области такой интерактив — это финишный рывок перед выборами, который позволит напомнить избирателям крупнейших югорских городов о себе. А для его штаба — плюс в копилку инноваций, которые они внедрили в предвыборные технологии ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области», — прокомментировал инсайдер.
Организаторы отмечают, что установка стендов не связана с выборами, а призвана укрепить связи между городами ХМАО и Тюменью. По словам волонтеров из Ханты-Мансийска, жители могут принять участие в викторине несколько раз, а интерактив будет работать до 10 сентября включительно.
В правительство Тюменской области направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил.
Ранее URA.RU писало, что тюменский штаб привлекает избирателей с помощью игры. Жителям юга области тоже предложили принять участие в викторине и ответить на вопросы о достижениях региона.
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