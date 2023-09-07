Пиарщики придумали способ привлечь жителей ХМАО к выборам тюменского губернатора. Инсайд

В ХМАО установили интерактивные стенды, рекламирующие программу «Сотрудничество»

07 сентября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Интерактив поможет привлечь больше избирателей на выборы главы Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В торговых центрах ХМАО появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы «Сотрудничество» Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине и получить за это мерч с цитатой губернаторов Александра Моора и Натальи Комаровой, сообщают журналисты URA.RU из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. «В торговых центрах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы „Сотрудничества“ Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине на знание региона и получить за это мерч с цитатой губернаторов Моора и Комаровой: кружку, попсокет, ручку или календарик», — сообщили корреспонденты. Анонимный собеседник агентства в политбомонде региона уточнил, что, по его данным, идея, разработанная штабом Моора, позволяет привлечь югорчан к выборам главы «тюменской матрешки». «Есть мнение, что для действующего главы Тюменской области такой интерактив — это финишный рывок перед выборами, который позволит напомнить избирателям крупнейших югорских городов о себе. А для его штаба — плюс в копилку инноваций, которые они внедрили в предвыборные технологии ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области», — прокомментировал инсайдер. Организаторы отмечают, что установка стендов не связана с выборами, а призвана укрепить связи между городами ХМАО и Тюменью. По словам волонтеров из Ханты-Мансийска, жители могут принять участие в викторине несколько раз, а интерактив будет работать до 10 сентября включительно. В правительство Тюменской области направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что тюменский штаб привлекает избирателей с помощью игры. Жителям юга области тоже предложили принять участие в викторине и ответить на вопросы о достижениях региона. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В торговых центрах ХМАО появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы «Сотрудничество» Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине и получить за это мерч с цитатой губернаторов Александра Моора и Натальи Комаровой, сообщают журналисты URA.RU из Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. «В торговых центрах Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска появились интерактивные стенды, рассказывающие о преимуществах программы „Сотрудничества“ Югры и юга области. Волонтеры предлагают поучаствовать в викторине на знание региона и получить за это мерч с цитатой губернаторов Моора и Комаровой: кружку, попсокет, ручку или календарик», — сообщили корреспонденты. Анонимный собеседник агентства в политбомонде региона уточнил, что, по его данным, идея, разработанная штабом Моора, позволяет привлечь югорчан к выборам главы «тюменской матрешки». «Есть мнение, что для действующего главы Тюменской области такой интерактив — это финишный рывок перед выборами, который позволит напомнить избирателям крупнейших югорских городов о себе. А для его штаба — плюс в копилку инноваций, которые они внедрили в предвыборные технологии ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области», — прокомментировал инсайдер. Организаторы отмечают, что установка стендов не связана с выборами, а призвана укрепить связи между городами ХМАО и Тюменью. По словам волонтеров из Ханты-Мансийска, жители могут принять участие в викторине несколько раз, а интерактив будет работать до 10 сентября включительно. В правительство Тюменской области направлен запрос. Ответ на него на момент публикации не поступил. Ранее URA.RU писало, что тюменский штаб привлекает избирателей с помощью игры. Жителям юга области тоже предложили принять участие в викторине и ответить на вопросы о достижениях региона.