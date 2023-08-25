Команда губернатора Моора работает с избирателями с помощью игры. Фото

Тюменцев вовлекают в предвыборный процесс викториной о достижениях региона

25 августа 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Команда губернатора Тюменской области Александра Моора нашла новый способ работы с избирателями. По информации источника URA.RU в политической элите региона, население вовлекают в предвыборный процесс через игру. «По всей Тюменской области организованы пикеты, привлекающие людей яркой картинкой — подошедшим к ним предлагается поучаствовать в викторине на знание достижений региона, которые касаются каждого. Люди любят играть — это удачный способ вовлечь население в кампанию. Кроме того, акцентируя внимание избирателя на том, что в области сделано конкретно для него, пиарщики Моора стараются максимально расширить аудиторию, вплоть до самых малых целевых групп», — раскрыл инсайдер предвыборную технологию. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР). Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Команда губернатора Тюменской области Александра Моора нашла новый способ работы с избирателями. По информации источника URA.RU в политической элите региона, население вовлекают в предвыборный процесс через игру. «По всей Тюменской области организованы пикеты, привлекающие людей яркой картинкой — подошедшим к ним предлагается поучаствовать в викторине на знание достижений региона, которые касаются каждого. Люди любят играть — это удачный способ вовлечь население в кампанию. Кроме того, акцентируя внимание избирателя на том, что в области сделано конкретно для него, пиарщики Моора стараются максимально расширить аудиторию, вплоть до самых малых целевых групп», — раскрыл инсайдер предвыборную технологию. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).