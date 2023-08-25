Команда губернатора Тюменской области Александра Моора нашла новый способ работы с избирателями. По информации источника URA.RU в политической элите региона, население вовлекают в предвыборный процесс через игру.
«По всей Тюменской области организованы пикеты, привлекающие людей яркой картинкой — подошедшим к ним предлагается поучаствовать в викторине на знание достижений региона, которые касаются каждого. Люди любят играть — это удачный способ вовлечь население в кампанию. Кроме того, акцентируя внимание избирателя на том, что в области сделано конкретно для него, пиарщики Моора стараются максимально расширить аудиторию, вплоть до самых малых целевых групп», — раскрыл инсайдер предвыборную технологию.
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).
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