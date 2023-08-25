Команда губернатора Моора работает с избирателями с помощью игры. Фото

Тюменцев вовлекают в предвыборный процесс викториной о достижениях региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы губернатора и в городскую думу. Тюмень, моор александр, голосование, урна для голосования
Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября Фото:

Команда губернатора Тюменской области Александра Моора нашла новый способ работы с избирателями. По информации источника URA.RU в политической элите региона, население вовлекают в предвыборный процесс через игру.

«По всей Тюменской области организованы пикеты, привлекающие людей яркой картинкой — подошедшим к ним предлагается поучаствовать в викторине на знание достижений региона, которые касаются каждого. Люди любят играть — это удачный способ вовлечь население в кампанию. Кроме того, акцентируя внимание избирателя на том, что в области сделано конкретно для него, пиарщики Моора стараются максимально расширить аудиторию, вплоть до самых малых целевых групп», — раскрыл инсайдер предвыборную технологию.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).

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Команда губернатора Тюменской области Александра Моора нашла новый способ работы с избирателями. По информации источника URA.RU в политической элите региона, население вовлекают в предвыборный процесс через игру. «По всей Тюменской области организованы пикеты, привлекающие людей яркой картинкой — подошедшим к ним предлагается поучаствовать в викторине на знание достижений региона, которые касаются каждого. Люди любят играть — это удачный способ вовлечь население в кампанию. Кроме того, акцентируя внимание избирателя на том, что в области сделано конкретно для него, пиарщики Моора стараются максимально расширить аудиторию, вплоть до самых малых целевых групп», — раскрыл инсайдер предвыборную технологию. Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Кроме Моора, выдвинутого «Единой Россией», на пост главы региона претендуют: Владимир Пискайкин («Справедливая Россия — За правду»), Иван Левченко (КПРФ) и Денис Садовников (ЛДПР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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