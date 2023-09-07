07 сентября 2023

Сербский политолог призвал Россию освободить одесский город для контроля над Дунаем

Политолог Гайич: Сербия ждет освобождения одесского города Россией
© Служба новостей «URA.RU»
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Сербия, архив. Пермь, река дунай, военные корабли, балканы, novi sad
НАТО не сможет помешать передвижению российских кораблей по Дунаю, сказал Стеван Гайич Фото:
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Сербия ждет, когда Россия освободит город Измаил (Одесская область), чтобы получить прямой коридор между странами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич.

«Все ждут появления русского солдата в Измаиле. Потому что тогда уже будет прямая связь по реке Дунай между Сербией и Россией. Дунай является международным коридором. Контроль над рекой сразу изменит положение. Пока Запад пытается продавить Сербию, но время играет не на их пользу», — сказал Стеван Гайич.

«Несмотря на то, что с той стороны берега реки Румыния, с другой стороны Болгария, обе страны НАТО, они не должны мешать русским кораблям. В ответ они буквально могут получить ядерные удары, потому что Дунай — международный коридор», — объяснил политолог.

После отказа России от зерновой сделки, ВС РФ приступили к уничтожению портовой инфраструктуры Одессы, которая служила для снабжения украинских войск. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к соглашению, если условия, обещанные Западом, будут выполнены.

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Сербия ждет, когда Россия освободит город Измаил (Одесская область), чтобы получить прямой коридор между странами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Все ждут появления русского солдата в Измаиле. Потому что тогда уже будет прямая связь по реке Дунай между Сербией и Россией. Дунай является международным коридором. Контроль над рекой сразу изменит положение. Пока Запад пытается продавить Сербию, но время играет не на их пользу», — сказал Стеван Гайич. «Несмотря на то, что с той стороны берега реки Румыния, с другой стороны Болгария, обе страны НАТО, они не должны мешать русским кораблям. В ответ они буквально могут получить ядерные удары, потому что Дунай — международный коридор», — объяснил политолог. После отказа России от зерновой сделки, ВС РФ приступили к уничтожению портовой инфраструктуры Одессы, которая служила для снабжения украинских войск. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к соглашению, если условия, обещанные Западом, будут выполнены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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