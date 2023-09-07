Сербский политолог призвал Россию освободить одесский город для контроля над Дунаем

Политолог Гайич: Сербия ждет освобождения одесского города Россией

08 сентября 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

НАТО не сможет помешать передвижению российских кораблей по Дунаю, сказал Стеван Гайич Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сербия ждет, когда Россия освободит город Измаил (Одесская область), чтобы получить прямой коридор между странами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Все ждут появления русского солдата в Измаиле. Потому что тогда уже будет прямая связь по реке Дунай между Сербией и Россией. Дунай является международным коридором. Контроль над рекой сразу изменит положение. Пока Запад пытается продавить Сербию, но время играет не на их пользу», — сказал Стеван Гайич. «Несмотря на то, что с той стороны берега реки Румыния, с другой стороны Болгария, обе страны НАТО, они не должны мешать русским кораблям. В ответ они буквально могут получить ядерные удары, потому что Дунай — международный коридор», — объяснил политолог. После отказа России от зерновой сделки, ВС РФ приступили к уничтожению портовой инфраструктуры Одессы, которая служила для снабжения украинских войск. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к соглашению, если условия, обещанные Западом, будут выполнены.

Сербия ждет, когда Россия освободит город Измаил (Одесская область), чтобы получить прямой коридор между странами. Об этом в беседе с URA.RU рассказал научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), профессор МГИМО, доктор политических наук Стеван Гайич. «Все ждут появления русского солдата в Измаиле. Потому что тогда уже будет прямая связь по реке Дунай между Сербией и Россией. Дунай является международным коридором. Контроль над рекой сразу изменит положение. Пока Запад пытается продавить Сербию, но время играет не на их пользу», — сказал Стеван Гайич. «Несмотря на то, что с той стороны берега реки Румыния, с другой стороны Болгария, обе страны НАТО, они не должны мешать русским кораблям. В ответ они буквально могут получить ядерные удары, потому что Дунай — международный коридор», — объяснил политолог. После отказа России от зерновой сделки, ВС РФ приступили к уничтожению портовой инфраструктуры Одессы, которая служила для снабжения украинских войск. Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что страна готова вернуться к соглашению, если условия, обещанные Западом, будут выполнены.