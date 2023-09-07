Полковник Алехин назвал слабое место украинской обороны

Полковник Алехин: Украина не успевает выстроить оборону Купянска

08 сентября 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают саперную технику на правый берег реки Оскол, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слабым звеном обороны Украины является купянское направление. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается нарастить оборону у Купянска из-за активных действий российской армии. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Купянск разделен на две части рекой Оскол — левобережье и правобережье. Они (ВСУ — прим. URA.RU) еще пока удерживают плацдарм — сравнительно узкий участок, где-то от 30 до 50 километров на левобережье. Наши войска ведут наступательные действия. Купянск виден уже на расстоянии прямой видимости. Поскольку там идут бои, у них оборона выстроена не очень основательно. У них даже нет толком полосы обеспечения. ВСУ пытаются нарастить эту оборону дополнительными силами, наладить переправочные, чтобы перебросить туда войска и технику. Это у них не получается, потому что наши прицельно бьют и бомбят эти переправы. Командование украинской армией, сам командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признает, что ситуация там тяжелая», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, на правобережье оборона также не готова. «Сырский пытается в течение двух-трех недель организовать оборону на правом берегу. Туда перебрасывают инженерно-саперную технику, инструкторов из Польши, Великобритании, которые помогают устанавливать минно-взрывные заграждения, минные поля. Судя по всему, такой глубоко эшелонированной по всем правилам военного искусства обороны им не удается организовать», — объяснил эксперт. Потери ВСУ с 25 августа по 1 сентября превысили 5,6 тысяч военнослужащих на различных направлениях. На купянском они составили около 470 военных. По прогнозу китайского издания «Гуаньча», потеря Купянска и дальнейшее продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Слабым звеном обороны Украины является купянское направление. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получается нарастить оборону у Купянска из-за активных действий российской армии. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин. «Купянск разделен на две части рекой Оскол — левобережье и правобережье. Они (ВСУ — прим. URA.RU) еще пока удерживают плацдарм — сравнительно узкий участок, где-то от 30 до 50 километров на левобережье. Наши войска ведут наступательные действия. Купянск виден уже на расстоянии прямой видимости. Поскольку там идут бои, у них оборона выстроена не очень основательно. У них даже нет толком полосы обеспечения. ВСУ пытаются нарастить эту оборону дополнительными силами, наладить переправочные, чтобы перебросить туда войска и технику. Это у них не получается, потому что наши прицельно бьют и бомбят эти переправы. Командование украинской армией, сам командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признает, что ситуация там тяжелая», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, на правобережье оборона также не готова. «Сырский пытается в течение двух-трех недель организовать оборону на правом берегу. Туда перебрасывают инженерно-саперную технику, инструкторов из Польши, Великобритании, которые помогают устанавливать минно-взрывные заграждения, минные поля. Судя по всему, такой глубоко эшелонированной по всем правилам военного искусства обороны им не удается организовать», — объяснил эксперт. Потери ВСУ с 25 августа по 1 сентября превысили 5,6 тысяч военнослужащих на различных направлениях. На купянском они составили около 470 военных. По прогнозу китайского издания «Гуаньча», потеря Купянска и дальнейшее продвижение Вооруженных сил РФ в Харьковской области станут концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского.