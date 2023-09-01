В Китае рассказали, почему Купянск важен для Украины

«Гуаньча»: потеря Купянска станет концом политической карьеры Зеленского

02 сентября 2023 в 09:31 Размер текста - 17 +

Потеря Купянска станет политической катастрофой для Украины, считает Чэнь Фэн Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потеря Купянска и продвижение Вооруженных сил Украины в Харьковской области станет концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель Чэнь Фэн. «Если российская армия успешно прорвется (на купянском направлении — прим. URA.RU), она <…> соединится с военными со стороны Белгорода и Сум для взятия Харькова. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — написал Фэн в статье китайского издания «Гуаньча». По его словам, потеря города станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Он отмечает, что военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть «огромную брешь» в Купянске, поэтому утрата его поддержки для украинского лидера станет фатальной. Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия возле харьковского села Синьковка под Купянском, украинские подразделения уже покинули поселок. В Минобороны РФ при этом отметили, что российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. URA.RU приводило сводку о том, почему для ВС РФ важен Купянск.

Потеря Купянска и продвижение Вооруженных сил Украины в Харьковской области станет концом политической карьеры президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет обозреватель Чэнь Фэн. «Если российская армия успешно прорвется (на купянском направлении — прим. URA.RU), она <…> соединится с военными со стороны Белгорода и Сум для взятия Харькова. Политическая карьера Зеленского на этом рухнет», — написал Фэн в статье китайского издания «Гуаньча». По его словам, потеря города станет огромной политической и военной катастрофой для Украины. Он отмечает, что военное руководство страны не настолько глупо, чтобы не увидеть «огромную брешь» в Купянске, поэтому утрата его поддержки для украинского лидера станет фатальной. Ранее глава Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия возле харьковского села Синьковка под Купянском, украинские подразделения уже покинули поселок. В Минобороны РФ при этом отметили, что российские войска на купянском направлении улучшили положение по переднему краю. URA.RU приводило сводку о том, почему для ВС РФ важен Купянск.