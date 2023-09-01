На курганском заводе доказали, что Bradley уступают БМП-3 в боевой мощи

Боевые машины пехоты Bradley значительно уступают в боевой эффективности российским БМП-3. К такому выводу пришли специалисты «Курганмашзавода» (КМЗ), которые проанализировали трофейную американскую технику, сообщил сотрудник компании Роман Хромов.
«У американской машины всего лишь автоматическая пушка 25-мм, Bradley не плавают без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды. Также Bradley имеет низкую подвижность и проходимость, особенно на грунте, который есть в зоне проведения спецоперации», — пояснил Роман Хромов в интервью РИА Новости.
Ранее мобилизованные бойцы РФ рассказывали, как сжигали американские Bradley на Запорожском направлении. Технику обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и противотанковых управляемых ракет.
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