На курганском заводе доказали, что Bradley уступают БМП-3 в боевой мощи

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Специалисты КМЗ сравнили американскую и российскую бронемашины Фото:
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Боевые машины пехоты Bradley значительно уступают в боевой эффективности российским БМП-3. К такому выводу пришли специалисты «Курганмашзавода» (КМЗ), которые проанализировали трофейную американскую технику, сообщил сотрудник компании Роман Хромов.

«У американской машины всего лишь автоматическая пушка 25-мм, Bradley не плавают без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды. Также Bradley имеет низкую подвижность и проходимость, особенно на грунте, который есть в зоне проведения спецоперации», — пояснил Роман Хромов в интервью РИА Новости.

Ранее мобилизованные бойцы РФ рассказывали, как сжигали американские Bradley на Запорожском направлении. Технику обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и противотанковых управляемых ракет.

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Боевые машины пехоты Bradley значительно уступают в боевой эффективности российским БМП-3. К такому выводу пришли специалисты «Курганмашзавода» (КМЗ), которые проанализировали трофейную американскую технику, сообщил сотрудник компании Роман Хромов. «У американской машины всего лишь автоматическая пушка 25-мм, Bradley не плавают без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды. Также Bradley имеет низкую подвижность и проходимость, особенно на грунте, который есть в зоне проведения спецоперации», — пояснил Роман Хромов в интервью РИА Новости. Ранее мобилизованные бойцы РФ рассказывали, как сжигали американские Bradley на Запорожском направлении. Технику обстреливали из ручных противотанковых гранатометов и противотанковых управляемых ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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