Екатеринбуржцам раскрыли, когда дадут отопление

Замглавы Екатеринбурга Гейко: отопление готовы включить 15 сентября
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Коммунальщики будут готовы включить отопление 15 сентября, заявил Владимир Гейко Фото:

Коммунальные службы Екатеринбурга должны быть готовы 15 сентября включить отопление. Об этом заявил заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Гейко.

«На сегодняшний день мы выходим на финишную прямую, средний процент готовности всех источников теплосетей 98-99%. 15 сентября все коммунальные службы должны быть готовы, чтобы дать отопление», — передает слова Владимира Гейко telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что отопление в трубах появится лишь при условии, когда средняя температура за три дня опустится ниже 8 градусов. При этом в мэрии отмечали, что точной даты включения отопления нет.

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Коммунальные службы Екатеринбурга должны быть готовы 15 сентября включить отопление. Об этом заявил заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Гейко. «На сегодняшний день мы выходим на финишную прямую, средний процент готовности всех источников теплосетей 98-99%. 15 сентября все коммунальные службы должны быть готовы, чтобы дать отопление», — передает слова Владимира Гейко telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Ранее в администрации Екатеринбурга заявили, что отопление в трубах появится лишь при условии, когда средняя температура за три дня опустится ниже 8 градусов. При этом в мэрии отмечали, что точной даты включения отопления нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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