Рогов: в Запорожской области ВСУ обстреляли семью с двумя детьми

07 сентября 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На автодороге возле города Васильевка Запорожской области ВСУ обстреляли легковую машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его данным, мальчик и его мама госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

На автодороге возле города Васильевка Запорожской области ВСУ обстреляли легковую машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его данным, мальчик и его мама госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.