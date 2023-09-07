Рогов: в Запорожской области ВСУ обстреляли семью с двумя детьми

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На автодороге возле города Васильевка Запорожской области ВСУ обстреляли легковую машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его данным, мальчик и его мама госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
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