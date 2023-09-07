07 сентября 2023

Рогов: в Запорожской области ВСУ обстреляли семью с двумя детьми

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ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми Фото:
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На автодороге возле города Васильевка Запорожской области ВСУ обстреляли легковую машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его данным, мальчик и его мама госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.

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На автодороге возле города Васильевка Запорожской области ВСУ обстреляли легковую машину, в которой ехала семья с двумя детьми. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «В результате обстрела ВСУ тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Отец и дочь не пострадали», — сообщил Рогов в своем telegram-канале. По его данным, мальчик и его мама госпитализированы, их состояние стабильное, угрозы жизни нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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