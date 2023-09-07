07 сентября 2023

Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

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Экстерриториальный избирательный участок выборов депутатов законодательных органов ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. ул.Борчанинова 8. Пермь, выборы, уик, избирательный участок, голосование, кабины для голосования, мзбирком
Выборы в большинстве регионов РФ будут проходить три дня и начнутся 8 сентября Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Вашингтон может ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах РФ и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. Об этом заявили в госдепартаменте.

«Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <…> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сообщается на сайте ведомства.

В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Большинство регионов РФ выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.

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Вашингтон может ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах РФ и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. Об этом заявили в госдепартаменте. «Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <…> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сообщается на сайте ведомства. В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Большинство регионов РФ выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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