Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

Вашингтон может ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах РФ и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. Об этом заявили в госдепартаменте.
«Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <…> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», —
В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Большинство регионов РФ выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.