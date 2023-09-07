Госдеп пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ

08 сентября 2023 в 01:25 Размер текста - 17 +

Выборы в большинстве регионов РФ будут проходить три дня и начнутся 8 сентября Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вашингтон может ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах РФ и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. Об этом заявили в госдепартаменте. «Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <…> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сообщается на сайте ведомства. В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Большинство регионов РФ выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.

Вашингтон может ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы в новых регионах РФ и Крыму, в том числе в качестве международных наблюдателей. Об этом заявили в госдепартаменте. «Соединенные Штаты никогда не признают претензии Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать <…> выборы России на Украине, в том числе выступая в качестве так называемых „международных наблюдателей“, что они могут подвергнуться санкциям и визовым ограничениям», — сообщается на сайте ведомства. В 2023 году единый день голосования назначен на 10 сентября. Большинство регионов РФ выбрали трехдневный формат — с 8 по 10 сентября.