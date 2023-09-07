07 сентября 2023

В России начнет снижаться цена на красную рыбу

«Известия»: осенью в магазинах начнут продавать лосося на 10-25% дешевле
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация гастробара паназиатской кухни "Мо Мо". Екатеринбург, сырая рыба, паназиатская кухня, лосось, еда
Осенью в федеральных сетях магазинов начнут продавать лосося по сниженной цене Фото:

В российских магазинах осенью цена на лосося снизится на 10-25%. Об этом сообщили в Рыбном союзе.

«На полках федеральных сетей осенью появится лосось по сниженной цене — рыбу будут продавать на 10 — 25% дешевле нынешней стоимости. Это станет возможно в рамках реализации проекта „Камчатская рыба“, который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики: ритейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать ее на полке с минимальной наценкой», — передают слова главы «Рыбного союза» Александра Панина «Известия».

По его словам, в проекте будут участвовать гипермаркет «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей». До этого рыбу сети закупали у посредников, а те не могли гарантировать поставки качественного продукта нужного объема, часто корректировали цену. Это создавало проблему с реализацией продукта на полке.

Ранее Роспотребнадзор с 8 июля ввел усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. Санитарный контроль за товаром был введен в связи с объявленным сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции, передает Лента.ру.

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В российских магазинах осенью цена на лосося снизится на 10-25%. Об этом сообщили в Рыбном союзе. «На полках федеральных сетей осенью появится лосось по сниженной цене — рыбу будут продавать на 10 — 25% дешевле нынешней стоимости. Это станет возможно в рамках реализации проекта „Камчатская рыба“, который курирует Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики: ритейлеры будут закупать лососевых напрямую у рыбаков и реализовать ее на полке с минимальной наценкой», — передают слова главы «Рыбного союза» Александра Панина «Известия». По его словам, в проекте будут участвовать гипермаркет «Глобус», магазины «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей». До этого рыбу сети закупали у посредников, а те не могли гарантировать поставки качественного продукта нужного объема, часто корректировали цену. Это создавало проблему с реализацией продукта на полке. Ранее Роспотребнадзор с 8 июля ввел усиленный контроль за продукцией рыбного промысла из Японии. Санитарный контроль за товаром был введен в связи с объявленным сбросом радиоактивной воды с атомной электростанции, передает Лента.ру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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