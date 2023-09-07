Сто осужденных исправительного центра в Шадринске (Курганская область) трудоустроят на заводе «Технокерамика». Компания построила административное и жилые здания учреждения, рассказали в пресс-службе администрации города.
«В Шадринске (7 сентября — прим. URA.RU) открыли исправительный центр для осужденных, которые будут трудиться на заводе „Технокерамика“. Это предприятие построило два корпуса общежития для осужденных и административное здание для сотрудников УФСИН. Центр рассчитан на сто осужденных мужчин», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
В администрации подчеркивают, что в такие учреждения в основном попадают уклонисты от алиментов, нарушители правил дорожного движения и лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Их быт в центре почти не отличается от обычной жизни заводчан. Они регулярно ездят на предприятие, питаются и одеваются за свой счет, при этом обязаны выполнять весь объем исправительных работ и вовремя возвращаться на территорию.
Шадринский исправительный центр является вторым учреждением подобной направленности в регионе. Первое — открыли в Кургане на базе оборонного завода «Курганприбор». Там осужденные делают снаряды.
Официальные лица открыли исправительный центр в Шадринске
Фото: группа VK администрации Шадринска, https://vk.com/wall-37517116_25318
Шадринский керамический завод построил общежития и административное здание
Фото: группа VK администрации Шадринска, https://vk.com/wall-37517116_25318
Сто осужденных исправительного центра в Шадринске (Курганская область) трудоустроят на заводе «Технокерамика». Компания построила административное и жилые здания учреждения, рассказали в пресс-службе администрации города. «В Шадринске (7 сентября — прим. URA.RU) открыли исправительный центр для осужденных, которые будут трудиться на заводе „Технокерамика“. Это предприятие построило два корпуса общежития для осужденных и административное здание для сотрудников УФСИН. Центр рассчитан на сто осужденных мужчин», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В администрации подчеркивают, что в такие учреждения в основном попадают уклонисты от алиментов, нарушители правил дорожного движения и лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Их быт в центре почти не отличается от обычной жизни заводчан. Они регулярно ездят на предприятие, питаются и одеваются за свой счет, при этом обязаны выполнять весь объем исправительных работ и вовремя возвращаться на территорию. Шадринский исправительный центр является вторым учреждением подобной направленности в регионе. Первое — открыли в Кургане на базе оборонного завода «Курганприбор». Там осужденные делают снаряды.