07 сентября 2023

В Курганской области осужденных отправят работать на керамический завод. Фото

Сто осужденных исправительного центра в Шадринске получат работу на заводе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, женская колония, исправительная колония 4
Новое исправительное учреждение рассчитано на 100 человек (архивное фото) Фото:

Сто осужденных исправительного центра в Шадринске (Курганская область) трудоустроят на заводе «Технокерамика». Компания построила административное и жилые здания учреждения, рассказали в пресс-службе администрации города.

«В Шадринске (7 сентября — прим. URA.RU) открыли исправительный центр для осужденных, которые будут трудиться на заводе „Технокерамика“. Это предприятие построило два корпуса общежития для осужденных и административное здание для сотрудников УФСИН. Центр рассчитан на сто осужденных мужчин», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В администрации подчеркивают, что в такие учреждения в основном попадают уклонисты от алиментов, нарушители правил дорожного движения и лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Их быт в центре почти не отличается от обычной жизни заводчан. Они регулярно ездят на предприятие, питаются и одеваются за свой счет, при этом обязаны выполнять весь объем исправительных работ и вовремя возвращаться на территорию.

Шадринский исправительный центр является вторым учреждением подобной направленности в регионе. Первое — открыли в Кургане на базе оборонного завода «Курганприбор». Там осужденные делают снаряды.

Официальные лица открыли исправительный центр в Шадринске
Официальные лица открыли исправительный центр в Шадринске
Фото:
Шадринский керамический завод построил общежития и административное здание
Шадринский керамический завод построил общежития и административное здание
Фото:

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Сто осужденных исправительного центра в Шадринске (Курганская область) трудоустроят на заводе «Технокерамика». Компания построила административное и жилые здания учреждения, рассказали в пресс-службе администрации города. «В Шадринске (7 сентября — прим. URA.RU) открыли исправительный центр для осужденных, которые будут трудиться на заводе „Технокерамика“. Это предприятие построило два корпуса общежития для осужденных и административное здание для сотрудников УФСИН. Центр рассчитан на сто осужденных мужчин», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». В администрации подчеркивают, что в такие учреждения в основном попадают уклонисты от алиментов, нарушители правил дорожного движения и лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Их быт в центре почти не отличается от обычной жизни заводчан. Они регулярно ездят на предприятие, питаются и одеваются за свой счет, при этом обязаны выполнять весь объем исправительных работ и вовремя возвращаться на территорию. Шадринский исправительный центр является вторым учреждением подобной направленности в регионе. Первое — открыли в Кургане на базе оборонного завода «Курганприбор». Там осужденные делают снаряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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