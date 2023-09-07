Сто осужденных исправительного центра в Шадринске получат работу на заводе

Новое исправительное учреждение рассчитано на 100 человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сто осужденных исправительного центра в Шадринске (Курганская область) трудоустроят на заводе «Технокерамика». Компания построила административное и жилые здания учреждения, рассказали в пресс-службе администрации города.

«В Шадринске (7 сентября — прим. URA.RU) открыли исправительный центр для осужденных, которые будут трудиться на заводе „Технокерамика“. Это предприятие построило два корпуса общежития для осужденных и административное здание для сотрудников УФСИН. Центр рассчитан на сто осужденных мужчин», — написано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

В администрации подчеркивают, что в такие учреждения в основном попадают уклонисты от алиментов, нарушители правил дорожного движения и лица, совершившие преступления небольшой тяжести. Их быт в центре почти не отличается от обычной жизни заводчан. Они регулярно ездят на предприятие, питаются и одеваются за свой счет, при этом обязаны выполнять весь объем исправительных работ и вовремя возвращаться на территорию.

Шадринский исправительный центр является вторым учреждением подобной направленности в регионе. Первое — открыли в Кургане на базе оборонного завода «Курганприбор». Там осужденные делают снаряды.

Официальные лица открыли исправительный центр в Шадринске Фото: группа VK администрации Шадринска, https://vk.com/wall-37517116_25318