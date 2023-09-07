Появилась зацепка, способная раскрыть причину смерти школьницы из Каменска-Уральского

В крови погибшей девушки из Каменска-Уральского нашли высокое содержание кофеина

08 сентября 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

Предположительно, высокое содержание кофеина в крови вызвано энергетиками Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки В крови 16-летней девушки из Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой обнаружили в овраге в лесополосе, нашли высокую концентрацию кофеина. Ранее рассматривалась версия, что гибель подростка связана с отравлением энергетиком. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — передает слова источника Е1. В программе Андрея Малахова на канале «Россия 1» рассматривалась версия, что девушка скончалась из-за большого количества выпитых энергетиков. Погибшая отправляла видео своей подруге, на которых выпивает три банки напитка. Однако отец свердловчанки не верит в такую версию. Тело девушки обнаружили 10 августа в овраге между Диагностическим центром и Байновским мостом. Перед смертью она оставила странное послание, в котором просила не убивать и не насиловать ее. По одной из версий, свердловчанка скончалась от передозировки наркотиками. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.

В крови 16-летней девушки из Каменска-Уральского (Свердловская область), тело которой обнаружили в овраге в лесополосе, нашли высокую концентрацию кофеина. Ранее рассматривалась версия, что гибель подростка связана с отравлением энергетиком. Об этом заявил источник в силовых структурах. «Анализы сразу после ее смерти выявили очень высокую концентрацию кофеина в ее крови. Это может быть связано с энергетиками, которые она употребляла в день, когда ее нашли мертвой», — передает слова источника Е1. В программе Андрея Малахова на канале «Россия 1» рассматривалась версия, что девушка скончалась из-за большого количества выпитых энергетиков. Погибшая отправляла видео своей подруге, на которых выпивает три банки напитка. Однако отец свердловчанки не верит в такую версию. Тело девушки обнаружили 10 августа в овраге между Диагностическим центром и Байновским мостом. Перед смертью она оставила странное послание, в котором просила не убивать и не насиловать ее. По одной из версий, свердловчанка скончалась от передозировки наркотиками. URA.RU собирает все материалы по теме в отдельный сюжет.