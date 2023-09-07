Евросоюз думает над альтернативой зерновой сделки

08 сентября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ЕС разрабатывают различные варианты возобновления зерновой сделки Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Запад планирует разработать план по развитию альтернативного зернового коридора в преддверии саммита стран Большой двадцатки (G20). Об этом рассказал источник из турецкой делегации. Саммит G20 будет проходить 9—10 сентября в Нью-Дели (Индия). «Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны Евросоюза. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке», — передает слова источника РИА Новости. По его словам, страны ЕС хотят добиться конкретики. Собеседник агентства добавил, что ими также рассматриваются возможности возобновления Черноморской инициативы в прежнем варианте. В Евросоюзе уже предлагали несколько вариантов альтернатив по зерновой сделке. Например, депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор предлагал Украине экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Основная зерновая сделка прекратила свое существование после ухода России из сделки 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что причиной ухода стало неисполнение Западом ранее обговоренных договоренностей. Россия готова вернутся сразу, как только они будут исполнены, добавил российский глава, передает «Национальная служба новостей».

Запад планирует разработать план по развитию альтернативного зернового коридора в преддверии саммита стран Большой двадцатки (G20). Об этом рассказал источник из турецкой делегации. Саммит G20 будет проходить 9—10 сентября в Нью-Дели (Индия). «Мы знакомы с рядом предложений, над которыми сейчас работают страны Евросоюза. Это своего рода план действий по альтернативным (зерновому коридору) маршрутам, по логистике, финансированию, страховке», — передает слова источника РИА Новости. По его словам, страны ЕС хотят добиться конкретики. Собеседник агентства добавил, что ими также рассматриваются возможности возобновления Черноморской инициативы в прежнем варианте. В Евросоюзе уже предлагали несколько вариантов альтернатив по зерновой сделке. Например, депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор предлагал Украине экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Основная зерновая сделка прекратила свое существование после ухода России из сделки 18 июля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что причиной ухода стало неисполнение Западом ранее обговоренных договоренностей. Россия готова вернутся сразу, как только они будут исполнены, добавил российский глава, передает «Национальная служба новостей».