В ЕС придумали замену зерновой сделке, чтобы помочь Украине

Украина может экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Его можно будет использовать как альтернативу, чтобы не переправлять зерно через Черное море. С таким предложением выступила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор.
«Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее», — подчеркнула она в обращении к Еврокомиссии (ЕК). Соответствующий текст документа приводит «Лента.ру». По словам депутата, железнодорожный транспорт предпочтительнее тем, что соответствует транспортным и экологическим приоритетам ЕК.
Россия вышла из зерновой сделки. Тем не менее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова ее возобновить при выполнении ранее обговоренных условий. Россия после выхода с зерновой сделки предложила странам Африки поставлять его бесплатно, передает «Ридус».
После прекращения сделки Украина и страны НАТО стали искать альтернативные маршруты для перевозки зерна. Турция пообещала пропускать украинские судна через проливы идущие с Украины суда с зерном через Босфор и Дарданеллы. Первое такое судно уже проходило, но его содержимое было скрыто.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.