В ЕС придумали замену зерновой сделке, чтобы помочь Украине

Депутат ЕП Мельхиор: украинское зерно нужно экспортировать по железной дороге

23 августа 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Зерно можно перевозить по железной дороге с Украины, предложила Карен Мельхиор Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Украина может экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Его можно будет использовать как альтернативу, чтобы не переправлять зерно через Черное море. С таким предложением выступила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор. «Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее», — подчеркнула она в обращении к Еврокомиссии (ЕК). Соответствующий текст документа приводит «Лента.ру». По словам депутата, железнодорожный транспорт предпочтительнее тем, что соответствует транспортным и экологическим приоритетам ЕК. Россия вышла из зерновой сделки. Тем не менее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова ее возобновить при выполнении ранее обговоренных условий. Россия после выхода с зерновой сделки предложила странам Африки поставлять его бесплатно, передает «Ридус». После прекращения сделки Украина и страны НАТО стали искать альтернативные маршруты для перевозки зерна. Турция пообещала пропускать украинские судна через проливы идущие с Украины суда с зерном через Босфор и Дарданеллы. Первое такое судно уже проходило, но его содержимое было скрыто.

Украина может экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Его можно будет использовать как альтернативу, чтобы не переправлять зерно через Черное море. С таким предложением выступила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор. «Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее», — подчеркнула она в обращении к Еврокомиссии (ЕК). Соответствующий текст документа приводит «Лента.ру». По словам депутата, железнодорожный транспорт предпочтительнее тем, что соответствует транспортным и экологическим приоритетам ЕК. Россия вышла из зерновой сделки. Тем не менее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова ее возобновить при выполнении ранее обговоренных условий. Россия после выхода с зерновой сделки предложила странам Африки поставлять его бесплатно, передает «Ридус». После прекращения сделки Украина и страны НАТО стали искать альтернативные маршруты для перевозки зерна. Турция пообещала пропускать украинские судна через проливы идущие с Украины суда с зерном через Босфор и Дарданеллы. Первое такое судно уже проходило, но его содержимое было скрыто.