В ЕС придумали замену зерновой сделке, чтобы помочь Украине

Депутат ЕП Мельхиор: украинское зерно нужно экспортировать по железной дороге
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Зерно можно перевозить по железной дороге с Украины, предложила Карен Мельхиор Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Украина может экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Его можно будет использовать как альтернативу, чтобы не переправлять зерно через Черное море. С таким предложением выступила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор.

«Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее», — подчеркнула она в обращении к Еврокомиссии (ЕК). Соответствующий текст документа приводит «Лента.ру». По словам депутата, железнодорожный транспорт предпочтительнее тем, что соответствует транспортным и экологическим приоритетам ЕК.

Россия вышла из зерновой сделки. Тем не менее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова ее возобновить при выполнении ранее обговоренных условий. Россия после выхода с зерновой сделки предложила странам Африки поставлять его бесплатно, передает «Ридус».

После прекращения сделки Украина и страны НАТО стали искать альтернативные маршруты для перевозки зерна. Турция пообещала пропускать украинские судна через проливы идущие с Украины суда с зерном через Босфор и Дарданеллы. Первое такое судно уже проходило, но его содержимое было скрыто.

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Украина может экспортировать зерно при помощи железнодорожного транспорта. Его можно будет использовать как альтернативу, чтобы не переправлять зерно через Черное море. С таким предложением выступила депутат Европарламента (ЕП) от Дании Карен Мельхиор. «Необходимо найти альтернативы экспорту зерна из Украины через Черное море, чтобы компенсировать блокаду со стороны России. Железнодорожный транспорт предпочтительнее», — подчеркнула она в обращении к Еврокомиссии (ЕК). Соответствующий текст документа приводит «Лента.ру». По словам депутата, железнодорожный транспорт предпочтительнее тем, что соответствует транспортным и экологическим приоритетам ЕК. Россия вышла из зерновой сделки. Тем не менее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова ее возобновить при выполнении ранее обговоренных условий. Россия после выхода с зерновой сделки предложила странам Африки поставлять его бесплатно, передает «Ридус». После прекращения сделки Украина и страны НАТО стали искать альтернативные маршруты для перевозки зерна. Турция пообещала пропускать украинские судна через проливы идущие с Украины суда с зерном через Босфор и Дарданеллы. Первое такое судно уже проходило, но его содержимое было скрыто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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