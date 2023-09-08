Свердловчанка ограбила пермский парфюмерный магазин. Видео

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Выборы губернатора Тюменской области. Нижневартовск, мвд, шеврон мвд, полицейский шеврон
Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемую в краже Фото:

Жительница Свердловской области ограбила парфюмерный магазин в Кунгуре (Пермский край). Женщина пробралась в подсобное помещение и вынесла сотни тысяч рублей из сейфа в кабинете директора.

«По версии следствия, жительница Свердловской области проникла в подсобное помещение парфюмерного магазина 27 августа. Женщина подобрала ключ от сейфа в кабинете директора и украла более 400 тысяч рублей. Деньги она потратила на ювелирные украшения и брендовые вещи для своей дочери», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в преступлении 55-летнюю свердловчанку, которая призналась в совершении преступления. Предполагается, что женщина может быть причастна еще к нескольким подобным преступлениям.

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Жительница Свердловской области ограбила парфюмерный магазин в Кунгуре (Пермский край). Женщина пробралась в подсобное помещение и вынесла сотни тысяч рублей из сейфа в кабинете директора. «По версии следствия, жительница Свердловской области проникла в подсобное помещение парфюмерного магазина 27 августа. Женщина подобрала ключ от сейфа в кабинете директора и украла более 400 тысяч рублей. Деньги она потратила на ювелирные украшения и брендовые вещи для своей дочери», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в преступлении 55-летнюю свердловчанку, которая призналась в совершении преступления. Предполагается, что женщина может быть причастна еще к нескольким подобным преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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