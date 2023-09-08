Свердловчанка ограбила пермский парфюмерный магазин. Видео

08 сентября 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемую в краже Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жительница Свердловской области ограбила парфюмерный магазин в Кунгуре (Пермский край). Женщина пробралась в подсобное помещение и вынесла сотни тысяч рублей из сейфа в кабинете директора. «По версии следствия, жительница Свердловской области проникла в подсобное помещение парфюмерного магазина 27 августа. Женщина подобрала ключ от сейфа в кабинете директора и украла более 400 тысяч рублей. Деньги она потратила на ювелирные украшения и брендовые вещи для своей дочери», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в преступлении 55-летнюю свердловчанку, которая призналась в совершении преступления. Предполагается, что женщина может быть причастна еще к нескольким подобным преступлениям.

Жительница Свердловской области ограбила парфюмерный магазин в Кунгуре (Пермский край). Женщина пробралась в подсобное помещение и вынесла сотни тысяч рублей из сейфа в кабинете директора. «По версии следствия, жительница Свердловской области проникла в подсобное помещение парфюмерного магазина 27 августа. Женщина подобрала ключ от сейфа в кабинете директора и украла более 400 тысяч рублей. Деньги она потратила на ювелирные украшения и брендовые вещи для своей дочери», — рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в преступлении 55-летнюю свердловчанку, которая призналась в совершении преступления. Предполагается, что женщина может быть причастна еще к нескольким подобным преступлениям.