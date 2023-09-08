Путин обратился к жителям Донбасса в первый день выборов. Видео

Путин поздравил Донбасс с юбилеем освобождения
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил россиян с освобождением Донбасса в 1943 году Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с освобождением Донбасса от нацистских оккупантов Германии. Видеообращение опубликовано на официальном сайте президента страны в первый день голосования в России.

«8 сентября 1943 года <…> был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс — многовековой оплот России. <…> Сердечно поздравляю <…> всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса», — подчеркнул Владимир Путин в своем видеообращении. Российский президент выразил уверенность, что в 2014 году ополченцев Донбасса вдохновлял подвиг их предков во времена Великой Отечественной войны.

Часть территории Донбасса вошла в состав России в 2022 году. Путин уточнял, что Россия будет укрепляться в новых регионах через создание культурных учреждений. В планах на этот год запланировано строительство музеев, театров, библиотек и не только. По мнению политологов, президент официально закрыл вопрос о принадлежности ЛДНР, после посещения Мариуполя в марте.

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Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народных республик с освобождением Донбасса от нацистских оккупантов Германии. Видеообращение опубликовано на официальном сайте президента страны в первый день голосования в России. «8 сентября 1943 года <…> был освобожден, очищен от нацистских оккупантов легендарный непокоренный Донбасс — многовековой оплот России. <…> Сердечно поздравляю <…> всех граждан России с 80-летием освобождения Донбасса», — подчеркнул Владимир Путин в своем видеообращении. Российский президент выразил уверенность, что в 2014 году ополченцев Донбасса вдохновлял подвиг их предков во времена Великой Отечественной войны. Часть территории Донбасса вошла в состав России в 2022 году. Путин уточнял, что Россия будет укрепляться в новых регионах через создание культурных учреждений. В планах на этот год запланировано строительство музеев, театров, библиотек и не только. По мнению политологов, президент официально закрыл вопрос о принадлежности ЛДНР, после посещения Мариуполя в марте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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