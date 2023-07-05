Путин обозначил основу восстановления Донбасса

Россия будет укрепляться в новых регионах через культуру

05 июля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Возрождение учреждений культуры в новых регионах позволит выстроить гармоничное общество Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России В новых регионах, где боевые действия не ведутся и налажена мирная жизнь, необходимо восстанавливать учреждения культуры. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал главе Минкульта России Ольге Любимовой во время встречи 5 июля. «Важно восстанавливать саму материальную базу. К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Из машины, из вертолета много не увидишь, но, конечно, сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне — так, как у нас во многих местах делается в России», — отметил Путин. Президент поинтересовался, составлен ли список объектов, которые нужно восстанавливать. В планах этого года — 14 библиотек, 15 — театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила Любимова. «Мы всегда советуемся с министрами, с руководителями регионов, что лучше — вместе посмотреть, проанализировать. Очень нужна детская литература, очень нужна литература для школьной программы. Идет работа по кинотеатрам: до февраля 2022 года в Донбассе было два. Сейчас их уже 21, и они работают», — доложила министр. Акцент на восстановление, на развитие учреждений культуры в новых регионах, где не было боевых действий и где налажена мирная жизнь, президент делает для того, чтобы «выстроить гармоничное общество», объяснил URA.RU директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Президент понимает, что учреждения культуры — это важная институция в формировании мировоззрения, патриотического воспитания населения, прежде всего, молодежи. Гармоничное, структурированное общество способно воспринимать внешние вызовы, в том числе и информационные атаки, которые идут со стороны киевского режима — это тоже очень важно, поэтому и поставлены такие задачи президентом», — отметил Белоконев. Встречи президента Путина с главой Минкульта проходят регулярно. Одна из них состоялась в начале октября 2022 года — сразу после официального присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Тогда Путин поставил задачу — встроить новые регионы в общую концепцию развития культуры страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В новых регионах, где боевые действия не ведутся и налажена мирная жизнь, необходимо восстанавливать учреждения культуры. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал главе Минкульта России Ольге Любимовой во время встречи 5 июля. «Важно восстанавливать саму материальную базу. К сожалению, я не имел возможности посмотреть социальные объекты, когда был в Херсонской области, в Луганской. Но было видно, что там, где нет боевых действий, где более или менее стабильно, все чистенько, убрано. Из машины, из вертолета много не увидишь, но, конечно, сами учреждения, я знаю, нуждаются в поддержке, в реставрации, в восстановлении на современном уровне — так, как у нас во многих местах делается в России», — отметил Путин. Президент поинтересовался, составлен ли список объектов, которые нужно восстанавливать. В планах этого года — 14 библиотек, 15 — театральных учреждений, 11 музеев, 10 виртуальных залов и 40 домов культуры, сообщила Любимова. «Мы всегда советуемся с министрами, с руководителями регионов, что лучше — вместе посмотреть, проанализировать. Очень нужна детская литература, очень нужна литература для школьной программы. Идет работа по кинотеатрам: до февраля 2022 года в Донбассе было два. Сейчас их уже 21, и они работают», — доложила министр. Акцент на восстановление, на развитие учреждений культуры в новых регионах, где не было боевых действий и где налажена мирная жизнь, президент делает для того, чтобы «выстроить гармоничное общество», объяснил URA.RU директор Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Президент понимает, что учреждения культуры — это важная институция в формировании мировоззрения, патриотического воспитания населения, прежде всего, молодежи. Гармоничное, структурированное общество способно воспринимать внешние вызовы, в том числе и информационные атаки, которые идут со стороны киевского режима — это тоже очень важно, поэтому и поставлены такие задачи президентом», — отметил Белоконев. Встречи президента Путина с главой Минкульта проходят регулярно. Одна из них состоялась в начале октября 2022 года — сразу после официального присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Тогда Путин поставил задачу — встроить новые регионы в общую концепцию развития культуры страны.