Путин нашел, что противопоставить ценностям Запада

Это реакция на попытки США и ЕС разрушить Россию изнутри

03 октября 2022 в 18:39 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел, что противопоставить ценностям Запада, чтобы не допустить разрушения России изнутри Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия будет противостоять навязываю западных ценностей через усиление национальной идентичности. Именно для этого по всей стране началась модернизация краеведческих музеев, комментируют URA.RU политологи итоги встречи президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой 3 октября. По их словам, без такого самоопределения невозможно развитие многонационального государства. И это — защита от попыток разрушить российское общество изнутри, убеждены эксперты. Встреча президента и главы Минкульта была посвящена реализации нацпроекта «Культура». Однако Путин в первую очередь поинтересовался работой в сфере краеведения. «В сфере деятельности министерства находится большая программа по развитию сети краеведческих музеев. Давайте с этого начнем», — попросил Путин. В России краеведение получило новый толчок в развитии Фото: Анна Майорова © URA.RU Любимова сообщила, что в России более 1,7 тысячи краеведческих музеев, из них 444 модернизированы, еще 100, в том числе объекты культурного наследия, будут построены или отремонтированы. «Это большая радость и такое невероятное для нас, важное, новое дело, потому что это люди, которые годами трудились вопреки, которые бились за возможность что-то самостоятельно организовывать, чтобы это был такой дом гостеприимства», — отметила Любимова. По словам министра, «в России нет больших и маленьких музеев». «Каждая коллекция по-своему уникальная. Мы разработали методологию, как правильно изменить это пространство, как сделать его более современным и интересным для молодых ребят, для туристов, для всей семьи, и при этом сохранить самое важное, что в них было, — историю о своем крае», — пояснила глава Минкульта. Для России вопрос идентичности стоит как никогда остро, убеждены эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Запрос на идентичность в современном обществе серьезный, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Идентичность — это огромный потенциал для власти. Региональная идентичность — не исключение. Осознание себя проходит по границе идентичности, региональной культуры, региональных и страновых мифов и ценностей. В условиях нынешнего кризиса это очень серьезный запрос. В России есть эффект сплочения вокруг флага, осознание страны как единой нации, единого народа. И это должно подтверждаться ценностями на культурном уровне, традициями, пониманием и осознанием», — пояснил политолог. Для президента важно встроить в общую концепцию новые регионы — Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, единые для всех народов страны ценности противопоставляются колониальному движению, о борьбе с которым Путин говорил в своем выступлении на церемонии подписания договоров о принятии в состав РФ новых субъектов 30 сентября. Вопросы укрепления национальной идентичности во многом связаны с включением в Россию новых территорий, считают политологи Фото: Михаил Калянов © URA.RU Президент, в частности, сказал, что Запад ведет свою колониальную политику еще со Средневековья. «А мы — мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития. Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове… До богатств России Запад все-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии — из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все все помним, ничего не забыли», — сказал Путин. Президенту важно найти то, что будет противопоставлено колониальному движению Запада, полагает эксперт Карягин. «Необходимо формировать собственный культурно-исторический дискурс. Думаю, не только на базе регионов будет формироваться этот дискурс, но и в целом по федеральной повестке мы заметим, что будет актуализация национальной идентичности, региональной идентичности, культурных традиций разных народов. Мы многонациональная страна, и для противопоставления колониальной машине необходима актуализация собственных культурно-исторических ценностей», — пояснил политолог. Становление человека происходит через малую родину, и все, что с нею связано, для него остается навсегда значимым, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Нужно дать понять человеку, что было там, где он вырос. Часто каждый шаг, каждый метр вокруг того места, где человек живет, пропитан веками историей, поступками людей. Если человек смог представить себя наблюдающим через машину времени все то, что происходило вокруг, он увидел бы массу сюжетов для собственного выживания», — убежден Черняховский. Статья по теме Путин объяснил, что будет после присоединения Донбасса к России Обращение президента к культурной повестке, к вопросам национальной идентичности после напряженных двух недель, связанных с частичной мобилизацией, с проведением референдумов на освобожденных территориях, с принятием этих территорий в состав РФ, позволяет снять напряжение в обществе, считает член Научного совета Российской ассоциации политических наук Михаил Мизулин. «Напряжение существует. С точки зрения президента нужны импульсы успокоения: есть вопросы культуры, и мы обращаем на это внимание. Это переключение политического действия, так как, если жать на газ в одной точке, можно систему передавить и вызвать обратный эффект. Это один из примеров управления ситуацией в стране, поддержка стабильности», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия будет противостоять навязываю западных ценностей через усиление национальной идентичности. Именно для этого по всей стране началась модернизация краеведческих музеев, комментируют URA.RU политологи итоги встречи президента РФ Владимира Путина с министром культуры Ольгой Любимовой 3 октября. По их словам, без такого самоопределения невозможно развитие многонационального государства. И это — защита от попыток разрушить российское общество изнутри, убеждены эксперты. Встреча президента и главы Минкульта была посвящена реализации нацпроекта «Культура». Однако Путин в первую очередь поинтересовался работой в сфере краеведения. «В сфере деятельности министерства находится большая программа по развитию сети краеведческих музеев. Давайте с этого начнем», — попросил Путин. Любимова сообщила, что в России более 1,7 тысячи краеведческих музеев, из них 444 модернизированы, еще 100, в том числе объекты культурного наследия, будут построены или отремонтированы. «Это большая радость и такое невероятное для нас, важное, новое дело, потому что это люди, которые годами трудились вопреки, которые бились за возможность что-то самостоятельно организовывать, чтобы это был такой дом гостеприимства», — отметила Любимова. По словам министра, «в России нет больших и маленьких музеев». «Каждая коллекция по-своему уникальная. Мы разработали методологию, как правильно изменить это пространство, как сделать его более современным и интересным для молодых ребят, для туристов, для всей семьи, и при этом сохранить самое важное, что в них было, — историю о своем крае», — пояснила глава Минкульта. Запрос на идентичность в современном обществе серьезный, пояснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга, политолог, социолог Виктор Потуремский. «Идентичность — это огромный потенциал для власти. Региональная идентичность — не исключение. Осознание себя проходит по границе идентичности, региональной культуры, региональных и страновых мифов и ценностей. В условиях нынешнего кризиса это очень серьезный запрос. Для президента важно встроить в общую концепцию новые регионы — Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области, отметил эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. По его словам, единые для всех народов страны ценности противопоставляются колониальному движению, о борьбе с которым Путин говорил в своем выступлении на церемонии подписания договоров о принятии в состав РФ новых субъектов 30 сентября. Президент, в частности, сказал, что Запад ведет свою колониальную политику еще со Средневековья. «А мы — мы гордимся тем, что в XX веке именно наша страна возглавила антиколониальное движение, которое открыло многим народам мира возможности для развития. Мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов. Этого удалось достичь, создав в России сильное централизованное государство, которое развивалось, укреплялось на великих нравственных ценностях православия, ислама, иудаизма и буддизма, на открытых для всех русской культуре и русском слове… До богатств России Запад все-таки сумел дорваться в конце XX века, когда государство было разрушено. Тогда нас называли и друзьями, и партнерами, а на самом деле относились как к колонии — из страны выкачали триллионы долларов по самым разным схемам. Мы все все помним, ничего не забыли», — сказал Путин. Президенту важно найти то, что будет противопоставлено колониальному движению Запада, полагает эксперт Карягин. «Необходимо формировать собственный культурно-исторический дискурс. Думаю, не только на базе регионов будет формироваться этот дискурс, но и в целом по федеральной повестке мы заметим, что будет актуализация национальной идентичности, региональной идентичности, культурных традиций разных народов. Становление человека происходит через малую родину, и все, что с нею связано, для него остается навсегда значимым, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Нужно дать понять человеку, что было там, где он вырос. Часто каждый шаг, каждый метр вокруг того места, где человек живет, пропитан веками историей, поступками людей. Если человек смог представить себя наблюдающим через машину времени все то, что происходило вокруг, он увидел бы массу сюжетов для собственного выживания», — убежден Черняховский. Обращение президента к культурной повестке, к вопросам национальной идентичности после напряженных двух недель, связанных с частичной мобилизацией, с проведением референдумов на освобожденных территориях, с принятием этих территорий в состав РФ, позволяет снять напряжение в обществе, считает член Научного совета Российской ассоциации политических наук Михаил Мизулин. «Напряжение существует. С точки зрения президента нужны импульсы успокоения: есть вопросы культуры, и мы обращаем на это внимание. Это переключение политического действия, так как, если жать на газ в одной точке, можно систему передавить и вызвать обратный эффект. Это один из примеров управления ситуацией в стране, поддержка стабильности», — резюмировал политолог.