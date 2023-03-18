Путин указал на сохранившуюся связь России с Европой

Это новый ответ президента РФ на попытки Запада развалить страну

18 марта 2023 в 22:08 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин в день воссоединения Севастополя и Крыма с Россией приехал в Херсонес Фото: kremlin.ru / Анна Садовникова статья из сюжета Крым вернулся в состав России Президент РФ Владимир Путин напомнил об исторических связях России с Европой. При этом он дал ясно понять, что в РФ есть места, посягать на которые не стоит. К ним относится Севастополь, куда Путин приехал 18 марта, чтобы открыть детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», объясняют URA.RU политологи. По словам аналитиков, этой поездкой президент показал, что для страны это сакральное место, откуда стало распространяться православие на Руси, и где укреплялась российская государственность. Приезд президента Путина в Севастополь в день возвращения города русских моряков, а также республики Крым в Россию, стал неожиданностью даже для губернатора Михаила Развожаева. В своем телеграмм-канале глава города написал, что для открытия детской школы искусств в Херсонесе «все было готово для видеоконференции и доклада по спецсвязи». «А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер», — написал Развожаев. С уникальным историческим парком в Херсонесе президента РФ познакомили митрополит Тихон и губернатор Севастополя Михаил Развожаев Фото: kremlin.ru / Анна Садовникова С новой школой искусств и детским центром «Корсунь» (филиал «Артека») Путина знакомил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Строительством занимались специалисты Минобороны РФ. Здания выполнены в Византийском стиле. «Все получается, что задумали», — заметил президент, с интересом рассматривая учебные кабинеты. По словам Путина, в реализации всего проекта создания историко-археологического парка в Херсонесе важна и поддержка предстоятеля Русской православной церкви Кирилла. Митрополит Тихон отметил, что патриарх тоже придает ему большое значение и интересуется, как идут работы. Тем более что в Херсонесе планируют создать уникальный храм-парк, у которого будет открывающийся купол. «Ночные службы можно будет вести под открытым небом», — рассказал священник президенту. В новой детской школе искусств в Севастополе даже президенту хотелось потрогать все своими руками Фото: kremlin.ru / Анна Садовникова При этом в Херсонесе, отметил митрополит Тихон, остаются большие возможности для продолжения археологических раскопок. Он рассказал президенту Путину, что перед строительными работами раскопки проводились на территории свыше 20 гектаров. По словам священника, никогда и нигде в мире такого масштаба до сих пор не было. Специалисты уже обнаружили 3 млн артефактов, для многих из которых в новом просторном музее будет отведено достаточно места. В музейно-просветительский комплекс в Херсонесе войдут музей Новороссии и Крыма, музей Христианства, квартал «Реконструкция», Туристический центр, музей Античности и Византии, Международный археологический центр, Амфитеатр. В общей сложности проект охватит почти 100 тысяч квадратных метров. Полностью комплекс планируется построить уже к 2024 году. Херсонес — одно из сакральных мест для России, говорят политологи Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU Херсонес больше двух тысяч лет был крупным политическим, экономическим и культурным центром на Черноморском побережье. Уникальность Херсонеса Таврического в том, что это единственный в мире сохранившийся в своем древнем обличии Византийский город. Несколько лет назад президент Путин произнес фразу «сакральный Крым», напомнил URA.RU политолог, философ Борис Межуев. Путин имел в виду прежде всего Херсонес. «Херсонес связан с крещением князя Владимира. Это место, откуда пошла православная Русь, русская государственность. С другой стороны, это то, что объединяет Россию с Европой, так как это часть Византийского наследия. Это приобщенность в лучших ее проявлениях. Учитывая, что сейчас у России отношения с Европой не лучшие, президент показывает эту историческую глубинную связь, которую не может перечеркнуть никакая политическая конъюнктура», — отметил эксперт. Увиденным в Херсонесе президент остался доволен Фото: kremlin.ru / Анна Садовникова По словам политологов, в отличие от украинских властей, которые устроили репрессии в отношении монахов Киево-Печерской лавры, делая все, чтобы разорвать связь с РПЦ, Путин укрепляет пришедшее из Византии православие и повышает его значение для РФ через подобные проекты. Политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев видит в этом некий «месседж бандеровцам» — Россия будет защищать эти ценности. «Для России важно подчеркнуть ценностные символические основы нашей государственности, связанной с православием. Это основа нашей нации-цивилизации: это Херсонес, это Новгород, откуда пошла русская государственность, и это — Киев. Путин показывает, что мы возвращаем историческую традицию, мы возвращаем наши исторические места. Эта поездка говорит о том, что никакого компромисса с бандеровцами и их патронами не будет. Мы не вернем и не отдадим наши знаковые символические места. Остался только Киев», — полагает Нечаев. Статья по теме Путин расширяет возможности для ведения бизнеса в России Путин сегодня еще раз дал понять всем, что решение о возвращении Севастополя и Крыма в Россию, принятое 9 лет назад, пересмотру не подлежит. И он лично, и Россия будут защищать эти решения, убежден директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин напомнил об исторических связях России с Европой. При этом он дал ясно понять, что в РФ есть места, посягать на которые не стоит. К ним относится Севастополь, куда Путин приехал 18 марта, чтобы открыть детскую школу искусств и детский центр «Корсунь», объясняют URA.RU политологи. По словам аналитиков, этой поездкой президент показал, что для страны это сакральное место, откуда стало распространяться православие на Руси, и где укреплялась российская государственность. Приезд президента Путина в Севастополь в день возвращения города русских моряков, а также республики Крым в Россию, стал неожиданностью даже для губернатора Михаила Развожаева. В своем телеграмм-канале глава города написал, что для открытия детской школы искусств в Херсонесе «все было готово для видеоконференции и доклада по спецсвязи». «А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны — невероятный лидер», — написал Развожаев. С новой школой искусств и детским центром «Корсунь» (филиал «Артека») Путина знакомил митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Строительством занимались специалисты Минобороны РФ. Здания выполнены в Византийском стиле. «Все получается, что задумали», — заметил президент, с интересом рассматривая учебные кабинеты. По словам Путина, в реализации всего проекта создания историко-археологического парка в Херсонесе важна и поддержка предстоятеля Русской православной церкви Кирилла. Митрополит Тихон отметил, что патриарх тоже придает ему большое значение и интересуется, как идут работы. Тем более что в Херсонесе планируют создать уникальный храм-парк, у которого будет открывающийся купол. «Ночные службы можно будет вести под открытым небом», — рассказал священник президенту. При этом в Херсонесе, отметил митрополит Тихон, остаются большие возможности для продолжения археологических раскопок. Он рассказал президенту Путину, что перед строительными работами раскопки проводились на территории свыше 20 гектаров. По словам священника, никогда и нигде в мире такого масштаба до сих пор не было. Специалисты уже обнаружили 3 млн артефактов, для многих из которых в новом просторном музее будет отведено достаточно места. В музейно-просветительский комплекс в Херсонесе войдут музей Новороссии и Крыма, музей Христианства, квартал «Реконструкция», Туристический центр, музей Античности и Византии, Международный археологический центр, Амфитеатр. В общей сложности проект охватит почти 100 тысяч квадратных метров. Полностью комплекс планируется построить уже к 2024 году. Херсонес больше двух тысяч лет был крупным политическим, экономическим и культурным центром на Черноморском побережье. Уникальность Херсонеса Таврического в том, что это единственный в мире сохранившийся в своем древнем обличии Византийский город. Несколько лет назад президент Путин произнес фразу «сакральный Крым», напомнил URA.RU политолог, философ Борис Межуев. Путин имел в виду прежде всего Херсонес. «Херсонес связан с крещением князя Владимира. Это место, откуда пошла православная Русь, русская государственность. По словам политологов, в отличие от украинских властей, которые устроили репрессии в отношении монахов Киево-Печерской лавры, делая все, чтобы разорвать связь с РПЦ, Путин укрепляет пришедшее из Византии православие и повышает его значение для РФ через подобные проекты. Политолог, доктор политических наук Дмитрий Нечаев видит в этом некий «месседж бандеровцам» — Россия будет защищать эти ценности. «Для России важно подчеркнуть ценностные символические основы нашей государственности, связанной с православием. Это основа нашей нации-цивилизации: это Херсонес, это Новгород, откуда пошла русская государственность, и это — Киев. Путин сегодня еще раз дал понять всем, что решение о возвращении Севастополя и Крыма в Россию, принятое 9 лет назад, пересмотру не подлежит. И он лично, и Россия будут защищать эти решения, убежден директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.