Аналитики рассказали, на какую зарплату надеются жители ЯНАО

Hh.ru: в ЯНАО надеются, что средний заработок достигнет почти 80 тысяч рублей

08 сентября 2023 в 12:39 Размер текста - 17 +

Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО по итогам августа составила 79 985 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО рассчитывают, что средняя заработная плата будет составлять почти 80 тысяч рублей. При этом запросы ямальцев оказались практически на 22 тысячи больше, чем средние ожидания соискателей по всей стране, рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутингового агентства hh.ru. «Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО по итогам августа составила 79 985 рублей. Это на 21 807 рублей больше, чем средние ожидания соискателей по России в целом — 58 178 рублей», — сказано в сообщении. Больше всех на высокий заработок надеются работники из сфер «Высший и средний менеджмент» — 158 370 рублей» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 150 506 рублей. Самые скромные ожидания у работников сферы «Розничная торговля» — 57 847 рублей и «Спорт, фитнес, салоны красоты» — 54 848 рублей. Ранее URA.RU писало, в каких городах округа самые высокий зарплаты. Как оказалось, больше всего платят в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде.

Жители ЯНАО рассчитывают, что средняя заработная плата будет составлять почти 80 тысяч рублей. При этом запросы ямальцев оказались практически на 22 тысячи больше, чем средние ожидания соискателей по всей стране, рассказали URA.RU в пресс-службе рекрутингового агентства hh.ru. «Средняя ожидаемая зарплата соискателей из ЯНАО по итогам августа составила 79 985 рублей. Это на 21 807 рублей больше, чем средние ожидания соискателей по России в целом — 58 178 рублей», — сказано в сообщении. Больше всех на высокий заработок надеются работники из сфер «Высший и средний менеджмент» — 158 370 рублей» и «Стратегия, инвестиции, консалтинг» — 150 506 рублей. Самые скромные ожидания у работников сферы «Розничная торговля» — 57 847 рублей и «Спорт, фитнес, салоны красоты» — 54 848 рублей. Ранее URA.RU писало, в каких городах округа самые высокий зарплаты. Как оказалось, больше всего платят в Новом Уренгое, Губкинском и Салехарде.