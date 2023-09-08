Nissan назвал нового ответственного за поломки автомобилей в РФ

Nissan передал гарантийные полномочия АвтоВАЗ
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Клипарт 4. Нижневартовск, логотип, марка авто, nissan, ниссан
АвтоВАЗ будет осуществлять гарантийные ремонт автомобиля вместо Nissan, передает РБК Фото:
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Японский автопроизводитель Nissan больше не несет ответственность перед владельцами машин в России. Теперь гарантийную ответственность несет АвтоВАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе офиса японского автопроизводителя.

«Мы подтверждаем, что АвтоВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили [Nissan], проданные в России. Они обязаны осуществлять любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии», — говорится в комментарии пресс-службы Nissan. Их сообщение передает РБК. Теперь АвтоВАЗ должен осуществлять любые ремонтные работы по гарантии.

Ранее Mercedes-Benz и ряд других производителей отключили российских дилеров от официальной поддержки своего программного обеспечения. Дилерам приходится пользоваться сторонним софтом, чтобы соблюсти гарантийные обязательства.

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Японский автопроизводитель Nissan больше не несет ответственность перед владельцами машин в России. Теперь гарантийную ответственность несет АвтоВАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе офиса японского автопроизводителя. «Мы подтверждаем, что АвтоВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили [Nissan], проданные в России. Они обязаны осуществлять любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии», — говорится в комментарии пресс-службы Nissan. Их сообщение передает РБК. Теперь АвтоВАЗ должен осуществлять любые ремонтные работы по гарантии. Ранее Mercedes-Benz и ряд других производителей отключили российских дилеров от официальной поддержки своего программного обеспечения. Дилерам приходится пользоваться сторонним софтом, чтобы соблюсти гарантийные обязательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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