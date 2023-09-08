Nissan назвал нового ответственного за поломки автомобилей в РФ

Японский автопроизводитель Nissan больше не несет ответственность перед владельцами машин в России. Теперь гарантийную ответственность несет АвтоВАЗ. Об этом рассказали в пресс-службе офиса японского автопроизводителя.
«Мы подтверждаем, что АвтоВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили [Nissan], проданные в России. Они обязаны осуществлять любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии», — говорится в комментарии пресс-службы Nissan. Их сообщение передает РБК. Теперь АвтоВАЗ должен осуществлять любые ремонтные работы по гарантии.
Ранее Mercedes-Benz и ряд других производителей отключили российских дилеров от официальной поддержки своего программного обеспечения. Дилерам приходится пользоваться сторонним софтом, чтобы соблюсти гарантийные обязательства.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.