Самолет «Ямала» чуть не угодил в аварию из-за пролетевших рядом Airbus. Видео

08 сентября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

Самолет «Ямала» попал в болтанку с отказом автопилота Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Самолет авиакомпании «Ямал», летящий из Салехарда в Сочи попал в сильную болтанку из-за которой у него отказал автопилот. Происшествие произошло из-за пролетевших рядом самолетов-гигантов Airbus 380, сообщает «Авиаторщина». «Самолет авиакомпании „Ямал“ попал в сильную болтанку из-за двух Airbus A380, пролетевших ему навстречу. Сразу после этого пилоты Airbus A320 доложили диспетчерам об очень сильной болтанке из-за встречного движения А380. В результате у них отключился автопилот и самолет перешел в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полет прошел спокойно», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Данные подтверждает и telegram-канал «Aviaincident». Происшествие произошло 7 сентября в зоне ответственности Тюменского районного центра системы организации воздушного движения. Посадка прошла благополучно.

Самолет авиакомпании «Ямал», летящий из Салехарда в Сочи попал в сильную болтанку из-за которой у него отказал автопилот. Происшествие произошло из-за пролетевших рядом самолетов-гигантов Airbus 380, сообщает «Авиаторщина». «Самолет авиакомпании „Ямал“ попал в сильную болтанку из-за двух Airbus A380, пролетевших ему навстречу. Сразу после этого пилоты Airbus A320 доложили диспетчерам об очень сильной болтанке из-за встречного движения А380. В результате у них отключился автопилот и самолет перешел в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полет прошел спокойно», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Данные подтверждает и telegram-канал «Aviaincident». Происшествие произошло 7 сентября в зоне ответственности Тюменского районного центра системы организации воздушного движения. Посадка прошла благополучно.