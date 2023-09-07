Самолет авиакомпании «Ямал», летящий из Салехарда в Сочи попал в сильную болтанку из-за которой у него отказал автопилот. Происшествие произошло из-за пролетевших рядом самолетов-гигантов Airbus 380, сообщает «Авиаторщина».
«Самолет авиакомпании „Ямал“ попал в сильную болтанку из-за двух Airbus A380, пролетевших ему навстречу. Сразу после этого пилоты Airbus A320 доложили диспетчерам об очень сильной болтанке из-за встречного движения А380. В результате у них отключился автопилот и самолет перешел в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полет прошел спокойно», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина».
Данные подтверждает и telegram-канал «Aviaincident». Происшествие произошло 7 сентября в зоне ответственности Тюменского районного центра системы организации воздушного движения. Посадка прошла благополучно.
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