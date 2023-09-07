07 сентября 2023
06 сентября 2023

Самолет «Ямала» чуть не угодил в аварию из-за пролетевших рядом Airbus. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, bombardier, ямал, crj 300, сотрудники аэропорт
Самолет «Ямала» попал в болтанку с отказом автопилота Фото:

Самолет авиакомпании «Ямал», летящий из Салехарда в Сочи попал в сильную болтанку из-за которой у него отказал автопилот. Происшествие произошло из-за пролетевших рядом самолетов-гигантов Airbus 380, сообщает «Авиаторщина».

«Самолет авиакомпании „Ямал“ попал в сильную болтанку из-за двух Airbus A380, пролетевших ему навстречу. Сразу после этого пилоты Airbus A320 доложили диспетчерам об очень сильной болтанке из-за встречного движения А380. В результате у них отключился автопилот и самолет перешел в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полет прошел спокойно», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина».

Данные подтверждает и telegram-канал «Aviaincident». Происшествие произошло 7 сентября в зоне ответственности Тюменского районного центра системы организации воздушного движения. Посадка прошла благополучно.

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Самолет авиакомпании «Ямал», летящий из Салехарда в Сочи попал в сильную болтанку из-за которой у него отказал автопилот. Происшествие произошло из-за пролетевших рядом самолетов-гигантов Airbus 380, сообщает «Авиаторщина». «Самолет авиакомпании „Ямал“ попал в сильную болтанку из-за двух Airbus A380, пролетевших ему навстречу. Сразу после этого пилоты Airbus A320 доложили диспетчерам об очень сильной болтанке из-за встречного движения А380. В результате у них отключился автопилот и самолет перешел в ручное управление. Через некоторое время работа автопилота была восстановлена, дальнейший полет прошел спокойно», — сообщили в telegram-канале «Авиаторщина». Данные подтверждает и telegram-канал «Aviaincident». Происшествие произошло 7 сентября в зоне ответственности Тюменского районного центра системы организации воздушного движения. Посадка прошла благополучно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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