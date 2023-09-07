Челябинцы могут окупить покупку квартиры арендой за 14 лет. Собственники жилья при этом в среднем за год выручат 192 тысячи 132 рубля в год, сообщается в исследовании, проведенном порталом о недвижимости.
«В Челябинске за сдачу квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройке арендодатели получают годовой доход в размере 192 тысячи 132 рубля, в Магнитогорске — 190 тысяч 548 рублей. Речь идет об однокомнатном жилье средней стоимостью 2 млн 751 тысяча рублей (Челябинск) и 2 млн 31 тысячу рублей (Магнитогорск). Окупится это жилье за 14 и 11 лет соответственно», — сообщают аналитики портала.
На данный момент квартиру выгоднее сдавать в Магнитогорске. Согласно исследованию, компактные квартиры в Челябинске за 14 лет принесут своему владельцу 7% годовых доходности, в Магнитогорске за 11 лет — 9,4%.
В августе 2022 года Челябинск вошел в топ-10 городов РФ, в которых выгодно сдавать жилье. В столице Южного Урала квартиры в новостройках площадью 32 квадратных метра среднем стоили 1 млн 887 тысяч рублей. Годовой доход составлял 151 тысячу рублей. Окупиться данная недвижимость могла за 12,5 лет.
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