Челябинцы могут окупить покупку квартиры арендой за 14 лет

08 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

В среднем за год арендодатель выручит 192 тысячи 132 рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы могут окупить покупку квартиры арендой за 14 лет. Собственники жилья при этом в среднем за год выручат 192 тысячи 132 рубля в год, сообщается в исследовании, проведенном порталом о недвижимости. «В Челябинске за сдачу квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройке арендодатели получают годовой доход в размере 192 тысячи 132 рубля, в Магнитогорске — 190 тысяч 548 рублей. Речь идет об однокомнатном жилье средней стоимостью 2 млн 751 тысяча рублей (Челябинск) и 2 млн 31 тысячу рублей (Магнитогорск). Окупится это жилье за 14 и 11 лет соответственно», — сообщают аналитики портала. На данный момент квартиру выгоднее сдавать в Магнитогорске. Согласно исследованию, компактные квартиры в Челябинске за 14 лет принесут своему владельцу 7% годовых доходности, в Магнитогорске за 11 лет — 9,4%. В августе 2022 года Челябинск вошел в топ-10 городов РФ, в которых выгодно сдавать жилье. В столице Южного Урала квартиры в новостройках площадью 32 квадратных метра среднем стоили 1 млн 887 тысяч рублей. Годовой доход составлял 151 тысячу рублей. Окупиться данная недвижимость могла за 12,5 лет.

Челябинцы могут окупить покупку квартиры арендой за 14 лет. Собственники жилья при этом в среднем за год выручат 192 тысячи 132 рубля в год, сообщается в исследовании, проведенном порталом о недвижимости. «В Челябинске за сдачу квартиры площадью до 32 квадратных метров в новостройке арендодатели получают годовой доход в размере 192 тысячи 132 рубля, в Магнитогорске — 190 тысяч 548 рублей. Речь идет об однокомнатном жилье средней стоимостью 2 млн 751 тысяча рублей (Челябинск) и 2 млн 31 тысячу рублей (Магнитогорск). Окупится это жилье за 14 и 11 лет соответственно», — сообщают аналитики портала. На данный момент квартиру выгоднее сдавать в Магнитогорске. Согласно исследованию, компактные квартиры в Челябинске за 14 лет принесут своему владельцу 7% годовых доходности, в Магнитогорске за 11 лет — 9,4%. В августе 2022 года Челябинск вошел в топ-10 городов РФ, в которых выгодно сдавать жилье. В столице Южного Урала квартиры в новостройках площадью 32 квадратных метра среднем стоили 1 млн 887 тысяч рублей. Годовой доход составлял 151 тысячу рублей. Окупиться данная недвижимость могла за 12,5 лет.