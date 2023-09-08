В Москве заметили первую попытку вброса бюллетеней на выборах

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Заседание избирательной комиссии. Курган, бюллетени, герб россии, голосование, избиратели, урна голосования
На избирательном участке Москвы вбросили лишний бюллетень Фото:

На одном из избирательных участках Москвы зафиксирован случай вброса бюллетеня. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

«По словам наблюдателя, избирательница в полном соответствии с законом получила один бюллетень, поставила там отметки, а в урну бросила два листа бумаги», — приводит слова Вадима Ковалева Общественный штаб в своем telegram-канале. По итогу скомпрометированную урну запечатали, ее не будут использовать при подсчете голосов. Выявляются все подробности произошедшего.

В России начались выборы. Ряд регионов, в том числе и Москва решили провести голосование в течение трех дней. В столице РФ выбирают нового главу города. Единый день голосования пройдет 10 сентября.

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На одном из избирательных участках Москвы зафиксирован случай вброса бюллетеня. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев. «По словам наблюдателя, избирательница в полном соответствии с законом получила один бюллетень, поставила там отметки, а в урну бросила два листа бумаги», — приводит слова Вадима Ковалева Общественный штаб в своем telegram-канале. По итогу скомпрометированную урну запечатали, ее не будут использовать при подсчете голосов. Выявляются все подробности произошедшего. В России начались выборы. Ряд регионов, в том числе и Москва решили провести голосование в течение трех дней. В столице РФ выбирают нового главу города. Единый день голосования пройдет 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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