Хакеры попытались сорвать выборы мэра в Москве

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Участникам электронного голосования СМС-оповещение приходит с опозданием Фото:

Хакеры попытались взломать сервера компании «Интермобилити». Она занимается доставкой сообщений участникам дистанционного электронного голосования. Об этом рассказал совладелец российской компании Даниил Титаренко.

«Службы безопасности зафиксировали попытку атаки [хакеров] на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — рассказал Даниил Титаренко в разговоре с РБК. Он отметил, что избиратели в любом случае получат сообщение, но с задержкой. Отмечалось, что избиратели пытались проголосовать через сервисы московских госуслуг.

В Москве официально стартовали выборы мэра. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Также работают и онлайн-площадки для голосования. Выборы проходят с 8 по 10 сентября в 54 регионах России.

Обновлено 13:56: на протяжении всех часов онлайн-голосования все терминалы электронного голосования работают исправно. Об этом рассказал руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

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Хакеры попытались взломать сервера компании «Интермобилити». Она занимается доставкой сообщений участникам дистанционного электронного голосования. Об этом рассказал совладелец российской компании Даниил Титаренко. «Службы безопасности зафиксировали попытку атаки [хакеров] на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — рассказал Даниил Титаренко в разговоре с РБК. Он отметил, что избиратели в любом случае получат сообщение, но с задержкой. Отмечалось, что избиратели пытались проголосовать через сервисы московских госуслуг. В Москве официально стартовали выборы мэра. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Также работают и онлайн-площадки для голосования. Выборы проходят с 8 по 10 сентября в 54 регионах России. Обновлено 13:56: на протяжении всех часов онлайн-голосования все терминалы электронного голосования работают исправно. Об этом рассказал руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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