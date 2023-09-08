Хакеры попытались сорвать выборы мэра в Москве

08 сентября 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Участникам электронного голосования СМС-оповещение приходит с опозданием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры попытались взломать сервера компании «Интермобилити». Она занимается доставкой сообщений участникам дистанционного электронного голосования. Об этом рассказал совладелец российской компании Даниил Титаренко. «Службы безопасности зафиксировали попытку атаки [хакеров] на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — рассказал Даниил Титаренко в разговоре с РБК. Он отметил, что избиратели в любом случае получат сообщение, но с задержкой. Отмечалось, что избиратели пытались проголосовать через сервисы московских госуслуг. В Москве официально стартовали выборы мэра. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Также работают и онлайн-площадки для голосования. Выборы проходят с 8 по 10 сентября в 54 регионах России. Обновлено 13:56: на протяжении всех часов онлайн-голосования все терминалы электронного голосования работают исправно. Об этом рассказал руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.

Хакеры попытались взломать сервера компании «Интермобилити». Она занимается доставкой сообщений участникам дистанционного электронного голосования. Об этом рассказал совладелец российской компании Даниил Титаренко. «Службы безопасности зафиксировали попытку атаки [хакеров] на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет», — рассказал Даниил Титаренко в разговоре с РБК. Он отметил, что избиратели в любом случае получат сообщение, но с задержкой. Отмечалось, что избиратели пытались проголосовать через сервисы московских госуслуг. В Москве официально стартовали выборы мэра. Избирательные участки открыты до 22:00 по (Мск). Также работают и онлайн-площадки для голосования. Выборы проходят с 8 по 10 сентября в 54 регионах России. Обновлено 13:56: на протяжении всех часов онлайн-голосования все терминалы электронного голосования работают исправно. Об этом рассказал руководитель общественного штаба Вадим Ковалев.