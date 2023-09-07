В Тюмени нашли почти тонну опасных пельменей из неизвестного сырья

08 сентября 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Опасные пельмени обнаружили сотрудники Россельхознадзора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменское ООО «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 кг пельменей неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В сентябре в ходе наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных сопроводительных документов установлен факт ввода в оборот 971 кг мясных полуфабрикатов неизвестного происхождения. Нарушение допустило ООО „Домашняя кухня“», — сообщили в ведомстве. Продукция была введена тремя партиями, каждая состояла из пельменей «Курганские». При этом из чего они произведены — неизвестно. Компании-производителю вынесли предостережение. Ранее URA.RU писало, что схожая ситуация произошла с тюменской сельхозкомпанией «Весна». Она продавала молоко, полученное из сырья неизвестного происхождения.

Тюменское ООО «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 кг пельменей неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В сентябре в ходе наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных сопроводительных документов установлен факт ввода в оборот 971 кг мясных полуфабрикатов неизвестного происхождения. Нарушение допустило ООО „Домашняя кухня“», — сообщили в ведомстве. Продукция была введена тремя партиями, каждая состояла из пельменей «Курганские». При этом из чего они произведены — неизвестно. Компании-производителю вынесли предостережение. Ранее URA.RU писало, что схожая ситуация произошла с тюменской сельхозкомпанией «Весна». Она продавала молоко, полученное из сырья неизвестного происхождения.