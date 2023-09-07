07 сентября 2023

В Тюмени нашли почти тонну опасных пельменей из неизвестного сырья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мясокомбинат "Велес". Чистоозерье, пельмени, полуфабрикаты
Опасные пельмени обнаружили сотрудники Россельхознадзора Фото:

Тюменское ООО «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 кг пельменей неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области.

«В сентябре в ходе наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных сопроводительных документов установлен факт ввода в оборот 971 кг мясных полуфабрикатов неизвестного происхождения. Нарушение допустило ООО „Домашняя кухня“», — сообщили в ведомстве.

Продукция была введена тремя партиями, каждая состояла из пельменей «Курганские». При этом из чего они произведены — неизвестно. Компании-производителю вынесли предостережение.

Ранее URA.RU писало, что схожая ситуация произошла с тюменской сельхозкомпанией «Весна». Она продавала молоко, полученное из сырья неизвестного происхождения.

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Тюменское ООО «Домашняя кухня» ввело в оборот 971 кг пельменей неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области. «В сентябре в ходе наблюдения за соблюдением требований по оформлению ветеринарных сопроводительных документов установлен факт ввода в оборот 971 кг мясных полуфабрикатов неизвестного происхождения. Нарушение допустило ООО „Домашняя кухня“», — сообщили в ведомстве. Продукция была введена тремя партиями, каждая состояла из пельменей «Курганские». При этом из чего они произведены — неизвестно. Компании-производителю вынесли предостережение. Ранее URA.RU писало, что схожая ситуация произошла с тюменской сельхозкомпанией «Весна». Она продавала молоко, полученное из сырья неизвестного происхождения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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