Советник Пушилина прибыл в Екатеринбург

08 сентября 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Ян Гагин посетил женский форум в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин приехал в Екатеринбург. Российский военно-политический аналитик посетил Международный женский форум, который стартовал в уральской столице. Мероприятие проходит в стенах конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», передает журналист URA.RU, побывавший на открытии форума. «Ян Гагин прибыл в Екатеринбург на женский форум. На мероприятие его пригласили друзья, в частности, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Гагин пробудет в уральской столице один день. Уже завтра, 9 сентября, он вернется в ДНР», — передает корреспондент URA.RU. 8 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал форум «Роль женщин в современном мире». Мероприятие открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин приехал в Екатеринбург. Российский военно-политический аналитик посетил Международный женский форум, который стартовал в уральской столице. Мероприятие проходит в стенах конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», передает журналист URA.RU, побывавший на открытии форума. «Ян Гагин прибыл в Екатеринбург на женский форум. На мероприятие его пригласили друзья, в частности, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Гагин пробудет в уральской столице один день. Уже завтра, 9 сентября, он вернется в ДНР», — передает корреспондент URA.RU. 8 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал форум «Роль женщин в современном мире». Мероприятие открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.