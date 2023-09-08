Советник Пушилина прибыл в Екатеринбург

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Выставка Глазами Донбасса. Екатеринбург, гагин ян
Ян Гагин посетил женский форум в Екатеринбурге Фото:

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин приехал в Екатеринбург. Российский военно-политический аналитик посетил Международный женский форум, который стартовал в уральской столице. Мероприятие проходит в стенах конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», передает журналист URA.RU, побывавший на открытии форума.

«Ян Гагин прибыл в Екатеринбург на женский форум. На мероприятие его пригласили друзья, в частности, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Гагин пробудет в уральской столице один день. Уже завтра, 9 сентября, он вернется в ДНР», — передает корреспондент URA.RU.

8 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал форум «Роль женщин в современном мире». Мероприятие открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

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Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин приехал в Екатеринбург. Российский военно-политический аналитик посетил Международный женский форум, который стартовал в уральской столице. Мероприятие проходит в стенах конгресс-холла «Екатеринбург-Экспо», передает журналист URA.RU, побывавший на открытии форума. «Ян Гагин прибыл в Екатеринбург на женский форум. На мероприятие его пригласили друзья, в частности, депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер. Гагин пробудет в уральской столице один день. Уже завтра, 9 сентября, он вернется в ДНР», — передает корреспондент URA.RU. 8 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» стартовал форум «Роль женщин в современном мире». Мероприятие открыл губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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