Мишустин зафиксировал новый крупный источник роста доходов бюджета РФ

Мишустин зафиксировал новый крупный источник роста доходов бюджета России

08 сентября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин зафиксировал новый источник роста доходов бюджета страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Премьер-министр РФ Михаил Мишустин зафиксировал новый серьезный источник роста доходов бюджета страны — несырьевой сектор. Это показывает, что Россия постепенно сходит с «нефтяной» иглы, объяснил URA.RU политолог Марат Баширов, комментируя итоги совещания по проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, прошедшее 8 сентября под председательством Мишустина. «Считалось, что Россия — нефтяная бензоколонка, у нее нет ИТ сферы, промышленности, сельского хозяйства. Ситуация с бюджетом показывает, что все это есть. Рост этих секторов экономики в условиях санкций дает хорошие результаты. Санкции создали стимул для развития. Более того, у России никогда не было в бюджете доходов от нефти и газа выше 40 процентов. Надо понимать, что нефть и газ нужно не просто добыть, а получить какое-то химическое соединение, из которого будет изготовлен какой-то продукт», — пояснил Марат Баширов. Как отметил в ходе совещания премьер Михаил Мишустин, по итогам августа несырьевые доходы бюджета превысили 1,82 трлн рублей. «Это на 56,5 процента больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики», — подчеркнул глава правительства. Он добавил, что несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы восстановились. Более того, по данным Минфина, с сентября на фоне увеличения цен на нефть они существенно опережают прошлогодние значения. Мишустин также подчеркнул, по итогам восьми месяцев дефицит федерального бюджета зафиксирован ниже 1,5% ВВП. По итогам года, отметил премьер, прогнозируется исполнение бюджета с дефицитом на плановом уровне — 2% ВВП. Данные Минэкономразвития говорят о том, что в годовом выражении ВВП в июле превысил показатели 2022 года на 5%. А в целом за семь месяцев рост составил более двух процентов. По словам Михаила Мишустина, российскому бизнесу удается адаптироваться к внешним вызовам. «Бизнес осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. Инвестиционная активность возросла на 13 процентов по итогам II квартала. Это нам дает основание полагать, что такие процессы продолжатся и в ближайшие годы. По данным Министерства экономического развития, ключевым фактором здесь является то, что прирост инвестиций в II квартале текущего года был обеспечен именно за счет собственных средств организаций. Они увеличились более чем на 18 процентов. Всего за первые шесть месяцев объем инвестиций составил 7 триллионов рублей», — подчеркнул премьер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин зафиксировал новый серьезный источник роста доходов бюджета страны — несырьевой сектор. Это показывает, что Россия постепенно сходит с «нефтяной» иглы, объяснил URA.RU политолог Марат Баширов, комментируя итоги совещания по проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов, прошедшее 8 сентября под председательством Мишустина. «Считалось, что Россия — нефтяная бензоколонка, у нее нет ИТ сферы, промышленности, сельского хозяйства. Ситуация с бюджетом показывает, что все это есть. Рост этих секторов экономики в условиях санкций дает хорошие результаты. Санкции создали стимул для развития. Более того, у России никогда не было в бюджете доходов от нефти и газа выше 40 процентов. Надо понимать, что нефть и газ нужно не просто добыть, а получить какое-то химическое соединение, из которого будет изготовлен какой-то продукт», — пояснил Марат Баширов. Как отметил в ходе совещания премьер Михаил Мишустин, по итогам августа несырьевые доходы бюджета превысили 1,82 трлн рублей. «Это на 56,5 процента больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики», — подчеркнул глава правительства. Он добавил, что несмотря на внешнее давление, нефтегазовые доходы восстановились. Более того, по данным Минфина, с сентября на фоне увеличения цен на нефть они существенно опережают прошлогодние значения. Мишустин также подчеркнул, по итогам восьми месяцев дефицит федерального бюджета зафиксирован ниже 1,5% ВВП. По итогам года, отметил премьер, прогнозируется исполнение бюджета с дефицитом на плановом уровне — 2% ВВП. Данные Минэкономразвития говорят о том, что в годовом выражении ВВП в июле превысил показатели 2022 года на 5%. А в целом за семь месяцев рост составил более двух процентов. По словам Михаила Мишустина, российскому бизнесу удается адаптироваться к внешним вызовам. «Бизнес осваивает перспективные ниши, расширяет действующие проекты и запускает новые. Инвестиционная активность возросла на 13 процентов по итогам II квартала. Это нам дает основание полагать, что такие процессы продолжатся и в ближайшие годы. По данным Министерства экономического развития, ключевым фактором здесь является то, что прирост инвестиций в II квартале текущего года был обеспечен именно за счет собственных средств организаций. Они увеличились более чем на 18 процентов. Всего за первые шесть месяцев объем инвестиций составил 7 триллионов рублей», — подчеркнул премьер.