Курганские спасатели предупредили жителей о сильных порывах ветра

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Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
В Курганской области ожидают усиление ветра Фото:

В Курганской области на выходных ожидается усиление ветра. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем telegram-канале.

«9 сентября в Курганской области прогнозируют усиление ветра», — проинформировало чрезвычайное ведомство. Скорость порывов ветра составит до 17 метров в секунду.

Спасатели напомнили о мерах предосторожности в ветреную погоду. Прежде всего, не следует оставлять без присмотра детей. Также стоит закрыть при усилении ветра форточки и окна, не стоять рядом с оборванными проводами и старыми деревьями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пройдут дожди. Осадки начнутся в субботу и пройдут до середины следующей недели.

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В Курганской области на выходных ожидается усиление ветра. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем telegram-канале. «9 сентября в Курганской области прогнозируют усиление ветра», — проинформировало чрезвычайное ведомство. Скорость порывов ветра составит до 17 метров в секунду. Спасатели напомнили о мерах предосторожности в ветреную погоду. Прежде всего, не следует оставлять без присмотра детей. Также стоит закрыть при усилении ветра форточки и окна, не стоять рядом с оборванными проводами и старыми деревьями. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пройдут дожди. Осадки начнутся в субботу и пройдут до середины следующей недели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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