Курганские спасатели предупредили жителей о сильных порывах ветра

В Курганской области ожидают усиление ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на выходных ожидается усиление ветра. Об этом сообщил региональный ГУ МЧС в своем telegram-канале.

«9 сентября в Курганской области прогнозируют усиление ветра», — проинформировало чрезвычайное ведомство. Скорость порывов ветра составит до 17 метров в секунду.

Спасатели напомнили о мерах предосторожности в ветреную погоду. Прежде всего, не следует оставлять без присмотра детей. Также стоит закрыть при усилении ветра форточки и окна, не стоять рядом с оборванными проводами и старыми деревьями.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области пройдут дожди. Осадки начнутся в субботу и пройдут до середины следующей недели.