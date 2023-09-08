В Курганской области бесплодие у мужчин и женщин выше среднего показателя в РФ

В регионе заболеваемость бесплодием у мужчин выше на 66% Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Курганской области бесплодие у мужчин выявляется чаще на 66,7%, чем в среднем по России. Такие данные указаны в региональной программе по повышению рождаемости в Курганской области на период до 2026 года.

«Распространенность бесплодия у мужчин старше 18 лет в Курганской области в 2021 году составила 57,1 случая на 100 тысяч женщин и мужчин соответствующего возраста. Это выше показателя по Российской Федерации на 66,7% (19 случаев на 100 тысяч женщин и мужчин), при этом в сравнении с 2016 годом показатель по Курганской области снизился на 93%», — говорится в тексте программы.

Уровень заболеваемости бесплодием женщин старше 18 лет в регионе составил 335,9 случая на 100 тысяч пар соответствующего возраста, что выше среднероссийского показателя на 38,1% (207,5 случая на 100 тысяч женщин и мужчин). Однако в сравнении с 2016 годом показатель снизился в 2,8 раза (2016 год — 938,6 случая на 1000 тысяч женщин и мужчин соответствующего возраста).

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Курганской области с просьбой пояснить причины распространенности бесплодия в регионе. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков призвал бороться с бесплодием в регионе. Главврач перинатального центра Татьяна Осина рассказала, что особое внимание врачи уделяют работе с парами в возрасте старше 35 лет, у которых в браке нет детей.