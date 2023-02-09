Губернатор Шумков призвал бороться с бесплодием в регионе

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил специалистам Курганского перинатального центра обратить особое внимание на проблему бесплодия семейных пар для повышения рождаемости в регионе. Об этом сообщила главврач перинатального центра Татьяна Осина во время прямого эфира в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Мы не оставляем без внимания ни одно обращение, особенно если это касается бесплодия в браке. Мы стараемся четко отрабатывать эти вопросы, не ждем направлений из женских консультаций, а предлагаем помощь. Если вам 35 лет и больше, и у вас в течение шести месяцев не наступает беременность, или до 35 лет возраст и в течение года не наступает беременность, обращайтесь к нам. Есть поручение губернатора Курганской области Шумкова Вадима Михайловича, чтобы мы по бесплодию в браке для повышения рождаемости делали все возможное и невозможное», — сказала Осина.
Обращаться в перинатальный центр могут мужчины и женщины. Осина отметила, что, согласно статистике последних лет, до 50% случаев бесплодия пар возникают из-за проблем у мужчин. Также главврач рекомендовала парам, планирующим беременность, пройти прегравидарную подготовку (комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий), которая не займет много времени, но поможет выявить и предотвратить возможные проблемы в период беременности у мам и малышей.
Ранее URA.RU писало, что в областном перинатальном центре Кургана после случая смерти беременной призвали беременных женщин к вакцинации. Главный врач медучреждения Татьяна Осина заявила, что это единственный способ защитить себя и ребенка от тяжелых осложнений во время и после болезни.
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