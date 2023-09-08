Аналитики назвали самое популярное в ХМАО российское авто с пробегом

«Авито Авто»: самым популярным российским авто с пробегом в ХМАО стала Priora

09 сентября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

На рынке авто с пробегом в ХМАО больше всего пользовалась спросом Lada Priora Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО за этот год стала Lada Priora. А второй по востребованности оказалась Lada Samara. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Авто». «Самой востребованной моделью в регионе стала ВАЗ (LADA) Priora с долей спроса 18,4% от всех отечественных автомобилей с пробегом в регионе и средней ценой 310 000 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) 2114 Samara, доля спроса которой составила 13,7%, а средняя цена 149 000 рублей», — говорится в исследовании. Особенно жители ХМАО интересовались также покупкой автомобиля ВАЗ-2110. Его доля спроса на рынке составила 7,1%, а средняя цена — 110 тысяч рублей. В топ также вошли Lada Granta и ВАЗ-2107. «Покупательский интерес к отечественным авто с пробегом летом 2023 года в ХМАО остался на том же уровне, что и в аналогичном периоде в прошлом году, при этом средняя цена составила 350 тысяч рублей», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли нового фаворита на российском авторынке. Тогда спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%.

Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО за этот год стала Lada Priora. А второй по востребованности оказалась Lada Samara. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Авто». «Самой востребованной моделью в регионе стала ВАЗ (LADA) Priora с долей спроса 18,4% от всех отечественных автомобилей с пробегом в регионе и средней ценой 310 000 рублей. Вторую строчку рейтинга занимает ВАЗ (LADA) 2114 Samara, доля спроса которой составила 13,7%, а средняя цена 149 000 рублей», — говорится в исследовании. Особенно жители ХМАО интересовались также покупкой автомобиля ВАЗ-2110. Его доля спроса на рынке составила 7,1%, а средняя цена — 110 тысяч рублей. В топ также вошли Lada Granta и ВАЗ-2107. «Покупательский интерес к отечественным авто с пробегом летом 2023 года в ХМАО остался на том же уровне, что и в аналогичном периоде в прошлом году, при этом средняя цена составила 350 тысяч рублей», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО нашли нового фаворита на российском авторынке. Тогда спрос на покупку новых автомобилей «Москвич 3» вырос более чем на 300%.