Курганцев возмутило открытие центра для осужденных у городской тропы здоровья. Фото

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, швейный цех, женская колония, исправительная колония 4
Жители курганского города обеспокоились открытием центра для осужденных Фото:

Жители города Шадринска (Курганская область) поспорили о необходимости размещения нового центра для осужденных на 100 мест возле городской тропы здоровья. Обсуждение появилось в паблике мэрии города в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас всякие наркоманы и т. д. будут сюда приходить, и передачки носить, а здесь ведь люди ходят отдыхают, и дети рядом, школьники занимаются и, вообще, тропа здоровья все-таки», — отреагировала на информацию об открытии центра для осужденных жительница города. Еще один комментатор отметил, что через дорогу находятся два детсада и школа.

Несколько шадринцев разделили опасения земляков. Также в комментариях горожане удивились, что общежитие для осужденных к принудительным работам не построили рядом с предприятием, где они будут трудиться. Другие жители им возразили, что осужденные тоже люди и могут жить возле леса в спокойной обстановке.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием о выборе места строительства общежития. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске открыли исправительный центр. Вскоре сюда переместят осужденных, которые будут трудиться на местном заводе.

Жители Шадринска возмутились открытием центра для осужденных рядом c тропой здоровья
Жители Шадринска возмутились открытием центра для осужденных рядом c тропой здоровья

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Жители города Шадринска (Курганская область) поспорили о необходимости размещения нового центра для осужденных на 100 мест возле городской тропы здоровья. Обсуждение появилось в паблике мэрии города в социальной сети «ВКонтакте». «Сейчас всякие наркоманы и т. д. будут сюда приходить, и передачки носить, а здесь ведь люди ходят отдыхают, и дети рядом, школьники занимаются и, вообще, тропа здоровья все-таки», — отреагировала на информацию об открытии центра для осужденных жительница города. Еще один комментатор отметил, что через дорогу находятся два детсада и школа. Несколько шадринцев разделили опасения земляков. Также в комментариях горожане удивились, что общежитие для осужденных к принудительным работам не построили рядом с предприятием, где они будут трудиться. Другие жители им возразили, что осужденные тоже люди и могут жить возле леса в спокойной обстановке. Редакция URA.RU обратилась за комментарием о выборе места строительства общежития. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске открыли исправительный центр. Вскоре сюда переместят осужденных, которые будут трудиться на местном заводе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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