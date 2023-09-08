Жители курганского города обеспокоились открытием центра для осужденных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители города Шадринска (Курганская область) поспорили о необходимости размещения нового центра для осужденных на 100 мест возле городской тропы здоровья. Обсуждение появилось в паблике мэрии города в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас всякие наркоманы и т. д. будут сюда приходить, и передачки носить, а здесь ведь люди ходят отдыхают, и дети рядом, школьники занимаются и, вообще, тропа здоровья все-таки», — отреагировала на информацию об открытии центра для осужденных жительница города. Еще один комментатор отметил, что через дорогу находятся два детсада и школа.

Несколько шадринцев разделили опасения земляков. Также в комментариях горожане удивились, что общежитие для осужденных к принудительным работам не построили рядом с предприятием, где они будут трудиться. Другие жители им возразили, что осужденные тоже люди и могут жить возле леса в спокойной обстановке.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием о выборе места строительства общежития. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске открыли исправительный центр. Вскоре сюда переместят осужденных, которые будут трудиться на местном заводе.