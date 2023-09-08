Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным Фото:

Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны России.

«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим», — сообщило ведомство в telegram-канале. Шойгу пожелал солдатам победы и вернуться живыми домой.

Ранее глава Минобороны вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки «Центр». Шойгу поблагодарил военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны России. «Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим», — сообщило ведомство в telegram-канале. Шойгу пожелал солдатам победы и вернуться живыми домой. Ранее глава Минобороны вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки «Центр». Шойгу поблагодарил военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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