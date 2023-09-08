Шойгу вручил звезды Героев России участникам спецоперации

Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» российским военным
Глава Минобороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны России.
«Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды страны — медали „Золотая Звезда“ российским военнослужащим», — сообщило ведомство в
Ранее глава Минобороны вручил госнаграды и именное оружие военнослужащим из группировки «Центр». Шойгу поблагодарил военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации.
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