Гутерреш высказался о скором завершении конфликта на Украине

Гутерреш заявил, что не надеется на скорое завершение конфликта на Украине

08 сентября 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Антониу Гутерреш считает, что конфликт будет длиться еще долго Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Скорого мирного решения по украинскому конфликту не будет. Таким мнением поделился генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. «Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», — сообщил Гутерреш. Трансляция саммита доступна на youtube-канале издания Firstpost. По его словам, обе стороны решили не прекращать боевые действия. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ готова к переговорам по Украине. По его словам, Киев сам не хочет мирного урегулирования конфликта, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии перспективы переговоров России и Запада по Украине, сообщает телеканал 360.

Скорого мирного решения по украинскому конфликту не будет. Таким мнением поделился генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели. «Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», — сообщил Гутерреш. Трансляция саммита доступна на youtube-канале издания Firstpost. По его словам, обе стороны решили не прекращать боевые действия. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ готова к переговорам по Украине. По его словам, Киев сам не хочет мирного урегулирования конфликта, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии перспективы переговоров России и Запада по Украине, сообщает телеканал 360.