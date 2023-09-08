Гутерреш высказался о скором завершении конфликта на Украине

Скорого мирного решения по украинскому конфликту не будет. Таким мнением поделился генсек ООН Антониу Гутерреш на саммите G20 в Нью-Дели.
«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем», — сообщил Гутерреш. Трансляция саммита доступна на youtube-канале издания Firstpost. По его словам, обе стороны решили не прекращать боевые действия.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что РФ готова к переговорам по Украине. По его словам, Киев сам не хочет мирного урегулирования конфликта, передает RT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии перспективы переговоров России и Запада по Украине, сообщает телеканал 360.
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