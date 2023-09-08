Курганские бизнесмены с помощью лизинга запустят несколько новых производств

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Открытие литейного цеха на Курганском арматурном заводе. Курган, литейный цех, курганский арматурный завод, разливка металла
В Кургане с помощью лизинга откроют новые предприятия Фото:

В Курганской области бизнесмены откроют несколько новых производств. Помощь на приобретение оборудования в лизинг они получили от правительства области. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

«Благодаря господдержке скоро в Курганской области начнет работать автоматизированная линия розлива бытовой химии. Будет запущено производство силовых электрических кабелей. Заработает новый углевыжигательный комплекс», — перечислили новые предприятия власти. Всего 77 региональных предприятий получили одобрение на возмещение расходов по расширению бизнеса после рассмотрения заявок.

Коммерсанты планируют обновить металлообрабатывающие станки. Несколько предприятий закупит оборудование для изгиба и плавки металла. Многие бизнесмены обновят технику для сельского хозяйства и дорожные машины.

До конца года правительство планирует возместить по лизингу более 570 млн рублей расходов местного бизнеса. С начала года такую помощь получили 134 предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области работает делегация из Китая. Гости посетили индустриальные парки области и познакомились с местными бизнес-возможностями.

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В Курганской области бизнесмены откроют несколько новых производств. Помощь на приобретение оборудования в лизинг они получили от правительства области. Об этом говорится на сайте региональной администрации. «Благодаря господдержке скоро в Курганской области начнет работать автоматизированная линия розлива бытовой химии. Будет запущено производство силовых электрических кабелей. Заработает новый углевыжигательный комплекс», — перечислили новые предприятия власти. Всего 77 региональных предприятий получили одобрение на возмещение расходов по расширению бизнеса после рассмотрения заявок. Коммерсанты планируют обновить металлообрабатывающие станки. Несколько предприятий закупит оборудование для изгиба и плавки металла. Многие бизнесмены обновят технику для сельского хозяйства и дорожные машины. До конца года правительство планирует возместить по лизингу более 570 млн рублей расходов местного бизнеса. С начала года такую помощь получили 134 предприятия. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области работает делегация из Китая. Гости посетили индустриальные парки области и познакомились с местными бизнес-возможностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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