Курганские бизнесмены с помощью лизинга запустят несколько новых производств

В Кургане с помощью лизинга откроют новые предприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бизнесмены откроют несколько новых производств. Помощь на приобретение оборудования в лизинг они получили от правительства области. Об этом говорится на сайте региональной администрации.

«Благодаря господдержке скоро в Курганской области начнет работать автоматизированная линия розлива бытовой химии. Будет запущено производство силовых электрических кабелей. Заработает новый углевыжигательный комплекс», — перечислили новые предприятия власти. Всего 77 региональных предприятий получили одобрение на возмещение расходов по расширению бизнеса после рассмотрения заявок.

Коммерсанты планируют обновить металлообрабатывающие станки. Несколько предприятий закупит оборудование для изгиба и плавки металла. Многие бизнесмены обновят технику для сельского хозяйства и дорожные машины.

До конца года правительство планирует возместить по лизингу более 570 млн рублей расходов местного бизнеса. С начала года такую помощь получили 134 предприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области работает делегация из Китая. Гости посетили индустриальные парки области и познакомились с местными бизнес-возможностями.