На курганском пункте отбора перечислили, кого из женщин возьмут на СВО по контракту

В Кургане женщин приглашают на службу по контракту в зону СВО

Курганских женщин зовут по контракту в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительницы Курганской области могут попасть на службу по контракту в зону СВО. К таким кандидатам имеется ряд требований. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пункта по призыву на службу по контракту.

«Для прохождения службы по контракту в зоне СВО мы приглашаем женщин в возрасте до 45 лет, имеющих профессии врача, медсестры, связиста», — уточнили в военкомате. Наличие детей не имеет значения, женщинам придется пройти медкомиссию на общих условиях.

Служба по контракту в зоне боевых действий для женщин оплачивается наравне с мужчинами. Они также могут получить выплаты от регионального правительства и звание ветерана боевых действий. Тем кандидатам, кто не подходит по условиям и хочет заключить контракт с Минобороны, предложат другие места службы.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» приходят за новыми контрактами в курганский пункт по призыву. Такой возможностью воспользовались более 10 экс-участников боевых действий.