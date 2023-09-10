10 сентября 2023
09 сентября 2023

На курганском пункте отбора перечислили, кого из женщин возьмут на СВО по контракту

В Кургане женщин приглашают на службу по контракту в зону СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, женщина в форме, женщина в армии, мобилизованный
Курганских женщин зовут по контракту в зону СВО Фото:

Жительницы Курганской области могут попасть на службу по контракту в зону СВО. К таким кандидатам имеется ряд требований. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пункта по призыву на службу по контракту.

«Для прохождения службы по контракту в зоне СВО мы приглашаем женщин в возрасте до 45 лет, имеющих профессии врача, медсестры, связиста», — уточнили в военкомате. Наличие детей не имеет значения, женщинам придется пройти медкомиссию на общих условиях.

Служба по контракту в зоне боевых действий для женщин оплачивается наравне с мужчинами. Они также могут получить выплаты от регионального правительства и звание ветерана боевых действий. Тем кандидатам, кто не подходит по условиям и хочет заключить контракт с Минобороны, предложат другие места службы.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» приходят за новыми контрактами в курганский пункт по призыву. Такой возможностью воспользовались более 10 экс-участников боевых действий.

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Жительницы Курганской области могут попасть на службу по контракту в зону СВО. К таким кандидатам имеется ряд требований. Об этом URA.RU сообщили сотрудники пункта по призыву на службу по контракту. «Для прохождения службы по контракту в зоне СВО мы приглашаем женщин в возрасте до 45 лет, имеющих профессии врача, медсестры, связиста», — уточнили в военкомате. Наличие детей не имеет значения, женщинам придется пройти медкомиссию на общих условиях. Служба по контракту в зоне боевых действий для женщин оплачивается наравне с мужчинами. Они также могут получить выплаты от регионального правительства и звание ветерана боевых действий. Тем кандидатам, кто не подходит по условиям и хочет заключить контракт с Минобороны, предложат другие места службы. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» приходят за новыми контрактами в курганский пункт по призыву. Такой возможностью воспользовались более 10 экс-участников боевых действий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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