В офисе Зеленского унизили папу Римского после его слов о России

Подоляк: репутация папы Римского обнулена после его слов о величии России

08 сентября 2023 в 20:25 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк не хочет видеть Ватикан посредником для разрешения конфликта с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказал Ватикану в возможности стать посредником по окончанию конфликта с РФ из-за слов папы Римского Франциска о величии России. Также Подоляк заявил, что репутация Франциска обнулена. «Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять», — сказал Подоляк. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Он уточнил, что Украина не хочет посредника в лице Франциска, ибо его позиция якобы является «пророссийской». Ранее папа Римский Франциск заявил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», — торжественно заявил он. Украинских политиков возмутило подобное заявление, пишет «Царьград». Позже Франциск заявил, что его слова о великой России касались ее культуры, передает деловое издание «Взгляд».







Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказал Ватикану в возможности стать посредником по окончанию конфликта с РФ из-за слов папы Римского Франциска о величии России. Также Подоляк заявил, что репутация Франциска обнулена. «Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять», — сказал Подоляк. Его слова приводит украинский telegram-канал «Политика Страны». Он уточнил, что Украина не хочет посредника в лице Франциска, ибо его позиция якобы является «пророссийской». Ранее папа Римский Франциск заявил, что россияне не должны забывать своего прошлого. «Вы наследники великой России, страны святых, царей, Петра I, Екатерины II», — торжественно заявил он. Украинских политиков возмутило подобное заявление, пишет «Царьград». Позже Франциск заявил, что его слова о великой России касались ее культуры, передает деловое издание «Взгляд».