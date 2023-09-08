08 сентября 2023

Европа начала разблокировать счета россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Триллионы денег россиян остаются заблокированными в Европе Фото:

Европейский регулятор впервые разрешил разблокировать счета россиянина, замороженные из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали представители инвестиционной компании «Фонтвьель». Всего на счете НРД (Национальный расчетный депозитарий) в Euroclear заблокированными оказались активы более 3,5 млн россиян на общую сумму около 1,5 трлн рублей.

«В начале сентября 2023, от бельгийского регулятора в адрес инвестиционной компании „Фонтвьель“ направлено официальное уведомление, — разрешение перевести заблокированные активы клиента, хранящиеся на счете НРД в Euroclear, на счет в иностранном банке. Особенно важно отметить то, что он является гражданином России и не имеет гражданства или вида на жительство какой-либо страны Евросоюза», — сообщили в «Фонтвьель».

Благодаря этому решению россиянин смог вернуть активы на несколько миллионов долларов. «Решением европейского регулятора разблокированы ценные бумаги американских компаний, приобретенные клиентом ИК „Фонтвьель“ на СПБ Бирже, общей стоимостью несколько миллионов долларов. Разрешение, подписанное 25 августа 2023 года И.О. Министра, генеральным управляющим администрации Казначейства Александром де Геста, направленно в адрес инвестиционной компании», — отметили представители.

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Европейский регулятор впервые разрешил разблокировать счета россиянина, замороженные из-за санкций. Об этом URA.RU рассказали представители инвестиционной компании «Фонтвьель». Всего на счете НРД (Национальный расчетный депозитарий) в Euroclear заблокированными оказались активы более 3,5 млн россиян на общую сумму около 1,5 трлн рублей. «В начале сентября 2023, от бельгийского регулятора в адрес инвестиционной компании „Фонтвьель“ направлено официальное уведомление, — разрешение перевести заблокированные активы клиента, хранящиеся на счете НРД в Euroclear, на счет в иностранном банке. Особенно важно отметить то, что он является гражданином России и не имеет гражданства или вида на жительство какой-либо страны Евросоюза», — сообщили в «Фонтвьель». Благодаря этому решению россиянин смог вернуть активы на несколько миллионов долларов. «Решением европейского регулятора разблокированы ценные бумаги американских компаний, приобретенные клиентом ИК „Фонтвьель“ на СПБ Бирже, общей стоимостью несколько миллионов долларов. Разрешение, подписанное 25 августа 2023 года И.О. Министра, генеральным управляющим администрации Казначейства Александром де Геста, направленно в адрес инвестиционной компании», — отметили представители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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