Чебурашке не дали выбрать мэра Москвы. Видео

08 сентября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Мужчина в костюме Чебурашки не смог проголосовать на выборах мэра Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчине в костюме Чебурашки не дали проголосовать на выборах мэра Москвы на одном из избирательных участков столицы. Все из-за того, что тот отказался подтвердить личность, сняв костюм. Об этом сообщает Мособлизбирком. «На один из избирательных участков в Химках пришел чебурашка. Правда проголосовать ему не дали, не смог подтвердить свою личность», — сообщает Мособлизбирком в своем telegram-канале. Изначально мужчину попросили снять костюм, чтобы он смог подтвердить личность, однако тот отказался. «Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?!», — возмутился он. Сотрудники участка предложили ему шоколадку, однако мужчина не принял подарок и пообещал пожаловаться крокодилу Гене. Выборы в РФ официально начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по Мск, а онлайн голосование доступно с 8:00. Единый день голосования проходит 10 сентября.

Мужчине в костюме Чебурашки не дали проголосовать на выборах мэра Москвы на одном из избирательных участков столицы. Все из-за того, что тот отказался подтвердить личность, сняв костюм. Об этом сообщает Мособлизбирком. «На один из избирательных участков в Химках пришел чебурашка. Правда проголосовать ему не дали, не смог подтвердить свою личность», — сообщает Мособлизбирком в своем telegram-канале. Изначально мужчину попросили снять костюм, чтобы он смог подтвердить личность, однако тот отказался. «Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?!», — возмутился он. Сотрудники участка предложили ему шоколадку, однако мужчина не принял подарок и пообещал пожаловаться крокодилу Гене. Выборы в РФ официально начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по Мск, а онлайн голосование доступно с 8:00. Единый день голосования проходит 10 сентября.