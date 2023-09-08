Чебурашке не дали выбрать мэра Москвы. Видео

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Мужчина в костюме Чебурашки не смог проголосовать на выборах мэра Москвы Фото:

Мужчине в костюме Чебурашки не дали проголосовать на выборах мэра Москвы на одном из избирательных участков столицы. Все из-за того, что тот отказался подтвердить личность, сняв костюм. Об этом сообщает Мособлизбирком.

«На один из избирательных участков в Химках пришел чебурашка. Правда проголосовать ему не дали, не смог подтвердить свою личность», — сообщает Мособлизбирком в своем telegram-канале.

Изначально мужчину попросили снять костюм, чтобы он смог подтвердить личность, однако тот отказался. «Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?!», — возмутился он. Сотрудники участка предложили ему шоколадку, однако мужчина не принял подарок и пообещал пожаловаться крокодилу Гене.

Выборы в РФ официально начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по Мск, а онлайн голосование доступно с 8:00. Единый день голосования проходит 10 сентября.

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Мужчине в костюме Чебурашки не дали проголосовать на выборах мэра Москвы на одном из избирательных участков столицы. Все из-за того, что тот отказался подтвердить личность, сняв костюм. Об этом сообщает Мособлизбирком. «На один из избирательных участков в Химках пришел чебурашка. Правда проголосовать ему не дали, не смог подтвердить свою личность», — сообщает Мособлизбирком в своем telegram-канале. Изначально мужчину попросили снять костюм, чтобы он смог подтвердить личность, однако тот отказался. «Вы что, хотите видеть голого Чебурашку?!», — возмутился он. Сотрудники участка предложили ему шоколадку, однако мужчина не принял подарок и пообещал пожаловаться крокодилу Гене. Выборы в РФ официально начались 8 сентября. Избирательные участки открыты до 22:00 по Мск, а онлайн голосование доступно с 8:00. Единый день голосования проходит 10 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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